Больше скидок не будет: не успевшие выбрать поставщика будут платить на 2-8 центов дороже

На данный момент установлен последний срок выбора независимого поставщика - 26 июня 2022 года.

"Больше продлевать срок не будут, нет технических возможностей. Поставщика выбрали больше 80% потребителей второго этапа, надеемся, что оставшимся хватит недели", – сказала Delfi советник министра энергетики Вита Раманаускайте.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас считает, что нужно было дать людям дополнительное время, но необязательно все сделают выбор.

"Думаю, надо было это сделать. Видите, как много людей не определилось. (...) Хорошо, что Energijos skirstymo operatorius (ESO) согласился на это. Посмотрите, какими темпами все делали в последнюю неделю, немало людей сделали выбор. Я не думаю, что успеют все, но, думаю, немало людей сделает выбор. Все говорят одно и то же: если не выберите, будете платить дороже, цены на бирже высокие", – сказал Янкаускас.

Президент Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что он не предлагал бы продлить срок выбора.

"Я бы сделал талк, чтобы не выбравшие увидели финансовые последствия своего решения, хотя бы на месяц. Чтобы в будущем было меньше надежды на то, что кто-то другой о нас позаботится", – сказал он.

Нагявичюс заметил, что судя по отзывам в социальных сетях, часть потребителей убеждены, что гарантийные поставки с государственной компенсацией будут стоить дешевле, чем план у независимого поставщика.

"Должен разочаровать, это не так (...) Жители, которые останутся с гарантийными поставками, скорее всего, уже с июля будут платить на 2-8 центов дороже, чем те, которые, не думаю, выберут любого поставщика. Со временем разница вырастет до 5-15 евро или еще выше, если цены будут расти, а государство решит больше не компенсировать стоимость электричества", – сказал он.

Компания Elektrum Lietuva отметила, что в понедельник обращалось намного меньше клиентов, чем в минувшую пятницу, когда был аншлаг.

"Возможно, еще не все знают о продлении срока, надеемся, что будет еще одна волна", – сказала представитель компании Юрате Рупшене.

Пресс-секретарь Ignitis grupė Артурас Кетлрюс сказал Delfi, что и у них в понедельник поток клиентов уменьшился как по интернету, так и по телефону и в отделениях.

Он рекомендует потребителям не откладывать выбор до конца недели, чтобы избежать очередей и других неудобств.

Глава Perlas Energija Вилюс Юрайтис в субботу сказал, что положительно оценивает продление срока выбора поставщика.

По его словам, цена у гарантийного поставщика в июле, согласно прогнозам, будет 38 центов за кВт/ч, платить после компенсации придется 29 центов. Он напомнил, что независимые поставщики предлагают цену не выше 33 цт.

По прогнозам ESO, на основе первых трех недель июня, цена гарантийных поставок будет 39 цт.

Минэнерго в понедельник указало, что хочет защитить жителей от расходов гарантийных поставок, поэтому предоставила им еще неделю.

ESO напоминает, что выбрать независимого поставщика можно и после 1 июля, но тогда цена будет другой только с августа. Например, если он подпишет договор 5 июля, то независимые поставки начнутся с 1 августа, а если 20 июля - только с 1 сентября.

По данным на утро 20 июня, независимого поставщика выбрали 81,2% жителей (601 000, осталось 139 000).

Жители могут выбирать из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, EGTO energija, Birštono elektra, Kauno termofikacijos elektrinė.