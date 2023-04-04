Больше половины жителей Литвы приняли бы участие в референдуме о множественном гражданстве

Такую статистику представил социолог Игнас Зокас на заседании рабочей группы Сейма по подготовке к референдуму, состоявшемся в пятницу.

В ходе опроса, проведенного в феврале, у жителей спрашивали, намерены ли они участвовать в голосовании о множественном гражданстве. Около трети (30 проц.) респондентов указали, что будут участвовать, 26 проц. – скорее всего будут участвовать. 13 проц. придерживались другого мнения и указали, что скорее всего не придут к урнам для голосования, 8 проц. опрошенных утверждали, что не будут участвовать в референдуме.

Однако 23 проц. опрошенных ответили, что, возможно, примут участие. Эти респонденты, по словам И. Зокаса, являются целевой группой людей, с которой парламентариям следует работать и стремиться должным образом информировать о целях референдума.

Опрос также был направлен на выяснение того, достаточно ли у жителей информации о планируемом референдуме. Результаты исследования показали, что почти половина – 45 проц. – впервые узнали об инициативе узаконения множественного гражданства. 29 проц. утверждали, что что-то слышали о референдуме. Пятая часть (20 проц.) указала, что информации могло бы быть больше, и только 6 проц. утверждали, что знаний и материала о предстоящем голосовании достаточно.

Множественное гражданство важнее для жителей, имеющих тесные связи за границей

Согласно исследованию, у 71 проц. респондентов есть родственники, проживающие в зарубежных странах, у 29 проц. таких связей нет.

Лица, имеющие близких за рубежом более активно участвовали в референдуме о двойном гражданстве в 2019 г. (60 проц. голосовали, 40 проц. не голосовали). Противоположные результаты фиксируются среди респондентов, у которых нет близких за рубежом (40 проц. голосовали, 60 проц. не голосовали).

Аналогичная тенденция отразилась и на общей поддержке инициативы по изменению закона о гражданстве. Люди, у которых есть близкие за рубежом, гораздо активнее поддерживали сохранение гражданства (65 проц. одобряли предложение, 24 проц. – нет). Однако поддержка среди остальных участников опроса была меньше (51 проц. одобрял, 30 проц. – нет).

Репрезентативный опрос по заказу Канцелярии Правительства 18-27 февраля текущего года провела компания по изучению общественного мнения и рынка "Spinter tyrimai". Было опрошено 1 012 жителей в возрасте 18-75 лет, применялся комбинированный метод опроса, погрешность результатов не превышает 3,1 проц.

12 мая 2024 г. предлагается объявить обязательный референдум об изменении 12 статьи Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство.

В референдуме, чтобы он считался состоявшимся, должны принять участие более половины избирателей Литвы. Однако, чтобы изменить статью 12 Конституции, за такие изменения должны проголосовать 50 проц. всех граждан Литвы, имеющих право голоса.