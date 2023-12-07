Больше никакого обязательного дневного сна в детских садах

В свою очередь, муниципальные администрации дали указание — в случае необходимости информировать соответствующий отдел мэрии, если для воспитанников детских садов, отказавшихся от дневного сна, не предусмотрены другие формы отдыха.

Большинство муниципалитетов подчеркивают, что в Литве действует Гигиенический стандарт организации ежедневного отдыха, где оговорено, что ребенку, находящемуся в образовательном учреждении более 4 часов, должен быть обеспечен отдых. Однако, этот отдых не обязательно означает — сон.

В то же время 12 муниципалитетов сообщают, что намерены выделить дополнительное финансирование на персонал, помещения или другие решения, если увидят, что детские сады не в состоянии самостоятельно организовать необходимый отдых. Треть муниципалитетов выразила мнение, что детские сады должны решать эту проблему за счет собственных ресурсов.