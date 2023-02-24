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По данным Департамента миграции, больше литовцев возвращается на родину, чем уезжает из Литвы, увеличилось число иммигрантов из России и Украины, пишет madeinvilnius.lt.
Больше литовцев возвращается на родину, чем уезжает из Литвы
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Третий год назад международная миграция в Литве положительная – это значит, что в страну возвращается больше литовцев, чем уезжает.

По традиции больше литовцев возвращается из Великобритании, Норвегии и Германии, однако год назад литовцы стали возвращаться на Родину из России и Украины.

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В прошлом году домой из-за границы вернулось 14 352 граждан Литвы, а уехало – 12 697.

Из России в Литву вернулись 547 граждан Литвы, из Украины – 237. (в позапрошлом году соответственно 438 и 110).

Из Беларуси в 2021 приехали – 232, а в 2022 г. - 159 граждан Литвы.

С 2019 г. чаще всего домой возвращаются литовцы, проживавшие в Великобритании (5684), Норвегии (1546) и Германии (1369).

В прошлом году в Литве за счет беженцев из Украины увеличилась общая численность населения.

По данным на 1 января 2023 г. в Литве проживали 2 млн. 860 тыс. постоянных жителей.

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