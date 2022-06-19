Больше двух третей жителей Литвы удовлетворены реакцией страны на войну в Украине

23% жителей Литвы заявили, что очень довольны, 46% – довольны реакцией правительства. 13% участников опроса были скорее недовольны реакцией, а 9% полностью недовольны.

Во всем ЕС реакцией своих правительств на войну в Украине удовлетворены 45%, скорее недовольны – треть респондентов.

Граждане Литвы склонны активно следить за новостями о начатой в Украине Россией войне – 55% читают новости на эту тему несколько раз в день (в ЕС – 41%).

82% граждан Литвы одобряют членство Украины в ЕС. Во всем ЕС членство Украины поддерживают 66%.

85% жителей Литвы согласны с тем, что ЕС должен снижать зависимость от российского газа – столько же, сколько в среднем по ЕС.

В Литве 52% респондентов сказали, что основной приоритет ЕС - оборона и безопасность (средний показатель по ЕС – 34%), 32% сказали, что приоритет - нынешняя экономическая ситуация (в ЕС – 24%).

Этот опрос был проведен 19 апреля-16 мая 2022 года. Опрос провели в 27 странах ЕС, в нем участвовали 26 758 жителей.