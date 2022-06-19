23% жителей Литвы заявили, что очень довольны, 46% – довольны реакцией правительства. 13% участников опроса были скорее недовольны реакцией, а 9% полностью недовольны.
Во всем ЕС реакцией своих правительств на войну в Украине удовлетворены 45%, скорее недовольны – треть респондентов.
Граждане Литвы склонны активно следить за новостями о начатой в Украине Россией войне – 55% читают новости на эту тему несколько раз в день (в ЕС – 41%).
82% граждан Литвы одобряют членство Украины в ЕС. Во всем ЕС членство Украины поддерживают 66%.
85% жителей Литвы согласны с тем, что ЕС должен снижать зависимость от российского газа – столько же, сколько в среднем по ЕС.
В Литве 52% респондентов сказали, что основной приоритет ЕС - оборона и безопасность (средний показатель по ЕС – 34%), 32% сказали, что приоритет - нынешняя экономическая ситуация (в ЕС – 24%).
Этот опрос был проведен 19 апреля-16 мая 2022 года. Опрос провели в 27 странах ЕС, в нем участвовали 26 758 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Независимого поставщика выбрали 80,6% клиентов второго этапа либерализации
Потребители второго этапа либерализации электричества...
План в связи с введением платы за использование речной и озерной воды вызвал возмущение: скоро за воздух заставят платить
По данным Министерства охраны окружающей среды,...
Из истории Клайпеды: город великих еврейских магнатов и религиозных деятелей, чью историю прервал Холокост
В этом году Клайпеда отметит 770 лет со дня своего...
Иван Преображенский: они действительно очень серьёзно боятся потери Калининграда Сценарии угроз Литве со стороны России
Угрозы для Литвы со стороны России - насколько они...
Больше двух третей жителей Литвы удовлетворены реакцией страны на войну в Украине
Больше двух третей жителей Литвы удовлетворены...