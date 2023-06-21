Больше чем в 100 школах усиливают преподавание естественных наук: появилось современное оснащение, ученики могут лучше подготовиться к экзаменам

Обеспечение школ средствами для преподавания естественных наук – это лишь один из проектов, осуществленных на средства инвестиционных фондов ЕС. Сейчас проводят интерактивную игру "Найди перемены". С ее помощью можно познакомиться и найти перемены в своем городе, посетить как можно больше объектов во всей Литве. Принять участие в игре может каждый: надо лишь заполнить форму регистрации на сайте www.atraskpokycius.lt и подключиться к своему профилю. Тогда на интерактивной карте найти объекты в своем городе и во всей Литве, выполнить несложные задания и вы получите возможность выиграть призы.