Больше чем в 100 школах усиливают преподавание естественных наук: появилось современное оснащение, ученики могут лучше подготовиться к экзаменам

От самодельного оснащения к прогрессивным микроскопам
Большая часть школ Литвы может порадоваться новому оснащению, которое используют для преподавания естественных наук и технологий – это оснащение получили 672 начальные и 533 основные школы.
В ходе обновления оснащения для преподавания естественных наук школам передали больше 11 000 ноутбуков и 33 000 планшетных компьютеров, а также другое оборудование для исследований.
Одна из школ, получившая необходимое оснащение – гимназия Угне Карвялис Университета им. Витаутаса Великого. Завуч этой гимназии Агнете Дамбраускене сказала, что школа получила много нового оборудования, которое помогает ученикам легче войти в процесс изучения естественных наук.
"Раньше в школе мы использовали самодельные инструменты для препарирования, не хватало наглядных пособий. Сейчас ученики могут исследовать, анализировать, экспериментировать. Мы приобрели современные микроскопы, наборы для исследователей, термометры, весы, химические вещества", – рассказала специалист.
По ее словам, эти средства дали ученикам возможность работать как индивидуально, так и в парах или группах, стало больше практических занятий.
"Теория естественных наук неотделима от практической деятельности. Это и практические, и лабораторные, и научные исследования. Прежде не хватало средств для их проведения", – заметила Дамбраускене.
Обеспечение школ средствами для преподавания естественных наук – это лишь один из проектов, осуществленных на средства инвестиционных фондов ЕС. Сейчас проводят интерактивную игру "Найди перемены". С ее помощью можно познакомиться и найти перемены в своем городе, посетить как можно больше объектов во всей Литве. Принять участие в игре может каждый: надо лишь заполнить форму регистрации на сайте www.atraskpokycius.lt и подключиться к своему профилю. Тогда на интерактивной карте найти объекты в своем городе и во всей Литве, выполнить несложные задания и вы получите возможность выиграть призы.
Во время проекта школы оснастили необходимым оборудованием, кроме того, учителя получили методические материалы – были созданы планы уроков, видеоматериалы, в которых рассказывается, как использовать на уроках переданное школам оснащение.
Естественные науки – привлекательнее чем прежде
По словам Дамбраускене, после того как в школе обновили оснащение, ученики стали больше интересоваться естественными науками.
"Мы заметили, что после того как учеников 5-8 классов начали учить по программе STEAM и при этом использовать новое оснащение, школьники с большим интересом занимаются разными проектами в сфере естественных наук. Ученики средних классов гимназии лучше готовятся к проверочным работам и экзаменам", – сказала специалист.
По ее словам, у учеников сейчас есть возможность участвовать в краткосрочных и более объемных долгосрочных проектах, исследовать разнообразие природы с помощью нового оснащения.
"Эти новые средства прекрасно помогают в выполнении разных проектов в сфере естественных наук – ученики используют pH-метры, ТДС-метры (солемер) и термометры. Кроме того, мы рады имеющейся возможности с помощью специальных средств измерять содержание нитратов, фосфатов в воде, фруктах и овощах, показатель кислотности", – рассказала Дамбраускене.
Сейчас в Литве набирает обороты новый инвестиционный этап ЕС, он продлится до 2027 г., на улучшение социального и экономического благосостояния пойдет 8 млрд. евро.Все инвестиционные программы разработаны так, чтобы уменьшить разницу между регионами, особое внимание уделят созданию более инновационной, зеленной и прогрессивной Литвы. Желающих воочию убедиться, как меняются города на деньги ЕС, приглашаем принять участие в игре "Найди перемены" и играть ЗДЕСЬ. Подробнее ознакомиться с инвестициями ЕС и их пользой можно ЗДЕСЬ.