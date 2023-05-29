Больше 100 сотрудников провели 46 обысков: в числе подозреваемых 27 человек

Как сказала на пресс-конференции представитель СРФП Екатерина Грудинская и делегированный Европой прокурор Витаутас Кукайтис, расследование проводится, поскольку группу людей подозревают в незаконном приобретении как минимум 750 000 евро помощи для молодых фермеров.

"Расследование достаточно сложное, но после проведения ряда действий, подозреваемые были задержаны", – сказал Кукайтис.

Преступления совершались в разных городах Литвы.

"СРФП провела 46 обысков, задержаны 27 человек, в их числе 4 организатора, трое из них взяты под арест. Во время обысков были изъяты разные записи, договоры, телефоны и компьютеры. Также обнаружено несколько десятков тысяч наличными", – сказала Грудинская.

Кроме того, во время обысков были обнаружены и наркотики, поэтому отдельное расследование начала полиция.

Кукайтис сказал, что мошенничества фиксировались в 2021-2022 гг.

Согласно полученным в ходе расследования данным, подозреваемые манипулировали землей. Они указывали, что землю покупают молодые фермеры и получали на это деньги из Национального агентства платежей, но за сделками стояли люди, которые ничего общего не имели с молодыми фермерами.

СРФП и Европейская прокуратура выясняют, какую роль в этой схеме играли владельцы участков.