"Очень печальная новость - сегодня мы лишились уважаемого человека, переводчика, преподавателя, члена еврейской общины "Вильнюс – литовский Иерусалим" Александра Федера.

Председатель Общины евреев Литвы (литваков) Фаина Куклянски и вся община искренне соболезнует семье покойного, его близким и друзьям. Прощание состоится 3 мая, в среду, с 17 до 19 ч. (ул. Калварию, 329, Вильнюс)", – сказано в сообщении.