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Община евреев Литвы в фейсбуке сообщила о печальной утрате. Скончался переводчик, преподаватель, член еврейской общины "Вильнюс – литовский Иерусалим" Александр Федер.
Vakarienė žvakės šviesoje
Vakarienė žvakės šviesoje
© Vida Press

"Очень печальная новость - сегодня мы лишились уважаемого человека, переводчика, преподавателя, члена еврейской общины "Вильнюс – литовский Иерусалим" Александра Федера.

Председатель Общины евреев Литвы (литваков) Фаина Куклянски и вся община искренне соболезнует семье покойного, его близким и друзьям. Прощание состоится 3 мая, в среду, с 17 до 19 ч. (ул. Калварию, 329, Вильнюс)", – сказано в сообщении.

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