Большая спасательная операция в Вильнюсе: мужчина провалился в глубокую бетонную яму

По предварительным данным полиции, в 13.42 поступило сообщение о том, что на улице Укмергес, недалеко от ТЦ "Акрополис", требуется срочная помощь медиков и спасателей.
По данным полиции, на месте происшествия ведутся работы, на мужчину упал кусок металла. Сообщалось, что неизвестно, жив ли раненый.
Однако отдел пожарно-спасательного управления предоставил несколько иную информацию.
По их словам, сотрудник, выполнявший работы, упал в бетонную яму.
На месте происшествия проводится спасательная операция. Есть большой отряд полиции, пожарных и медиков.
По предварительным данным, глубина ямы достигает 17 метров.
Полиция сообщила, что мужчину, упавшего в яму, достали, однако медики помочь ему не смогли. Констатирована смерть.
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