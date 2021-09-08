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Дело против Литвы в связи с книгой литовской писательницы Неринги Мацате "Янтарное сердце" рассмотрит Большая коллегия Европейского суда по права человека (ЕСПЧ).
Большая коллегия ЕСПЧ рассмотрит дело о сказках литовского автора о любви гомосексуалов
© Reuters / Scanpix

В деле писатель указала, что по дискриминирующим причинам Литовский университет эдукологии (ЛУЭ) ограничил распространение книги – в ней положительно изображены отношения лиц одного пола.

Большая коллегия рассматривает дела, которые представляю собой "сложный вопрос разъяснения Конвенции или протоколов к ней", либо когда рассмотрение в коллегии "может обусловить результат, который не согласуется с прежним решением Суда".

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Н. Мацате обратилась в ЕСПЧ в конце 2019 года, когда ей не удалось защитить свою позицию в литовских судах.

Большая коллегия ЕСПЧ рассмотрит дело о сказках литовского автора о любви гомосексуалов
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В прошлом году писательница скончалась, а ее интересы представляет мать.

В книге "Янтарное сердце", выпущенной под псевдонимом Неринги Дангвиде, представлены истории о различных группах, переживающих социальное отчуждение или дискриминацию – людях с недугами, эмигрантах, гомосексуалов, цыганах.

В двух из шести сказках описываются романтические отношения людей одного пола.

В конце 2013 года сборник сказок выпустил ЛУЭ. Однако через несколько месяцев высшая школа остановила распространение книги, назвав ее "ангажированной пропагандой гомосексуализма".

Начались судебные разбирательства, университет согласился распространять книгу с пометкой "информация может оказывать негативное влияние на лиц до 14 лет".

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