Большая часть учеников 5-11 классов в школы не вернется: министр в шоке, а у директоров школ есть свои аргументы

Психологи признали, что ученики еще долго будет переживать последствия карантина, но директора школ сказали Delfi, что решение о возвращении детей в школы привело бы к хаосу.

ВРИО директора алитусской прогимназии Лукишкелю Гинтаутас Драугялис сказал, что это сложный вопрос. Он считает, что правительство должно решать этот вопрос.

"Но, что касается моего личного мнения и того, что дети и я думаем об этом, то это хаос ради нескольких дней. Скажу и в чем я вижу проблему. Ученикам младших классов мы создали условия для соблюдения дистанции. Если сейчас вернулись бы в школу ученики старших классов, то пришлось бы выбирать либо смешанный вариант, либо думать, как обеспечить безопасность детей".

По его словам, руководители классных родительских комитетов, считают, что это был бы хаос ради нескольких недель.

"Люди понимают, что не все так просто. Если бы все были здоровы - не проблема, но в Алитусе болеет много людей, если бы собрались все дети, то были бы очаги", – сказал директор.

Он рассказал, что непросто работать контактно и с учениками младших классов, ведь периодически приходится изолировать то один, то другой класс из-за положительных результатов.

Директор мариямпольской прогимназии им. Римантаса Станкявичюса Аста Скрипскене сказала Delfi, что после совещания с родителями, учителями и учениками было решено не возвращать детей в школы.

"Мы решили, что возвращаться на таких условиях нецелесообразно. Важно обеспечить безопасность учеников, разделение потоков, осуществлять тестирование. Наконец, в школе есть столовая, туалеты, где контролировать все сложно. Конечно, мы можем имитировать процесс обучения, но качества это не даст", – сказала она.

Скрипскене сказала, что проводили опрос родителей, многие сказали, что не хотят рисковать, ведь в случае положительных тестов всем придется изолироваться.

В кельмеской школе Kražantė вернулся один пятый класс, сказала директор школы Лйма Сименене.

"Мы хотим, чтобы дети вернулись, но не оказываем давление и не агитируем", - сказала директор.

"С одной стороны долгое отсутствие общения детям не на пользу. Детям, которые нуждаются в общении сейчас закрыты", - сказала психолог Соната Визгаудене.

По ее словам, надо не забывать, что в процессе обучения также важен контакт с учителями.

"Но сейчас до конца учебного года осталось около трех недель, чем дольше будем обсуждать этот вопрос, тем меньше времени останется", - сказала психолог.

По ее мнению, две недели - слишком мало для того, чтобы получить какой-то важный результат.

"Надо возвращаться к постоянному контакту, последовательной работе, а тут дети только вернутся, придется заново адаптироваться, ведь после карантина многим придется заново приобретать некоторые навыки", - сказала Визгаудене.

По ее словам, придется иметь дело с психологическими последствиями, но возвращение на несколько недель вызовет только еще больший стресс.