Ответы дали 43 самоуправления из 60-ти, 26 из ответивших сказали, что до конца года школьники вообще не вернутся в классы. Среди ответивших так - самоуправления Шяуляй и Клайпеды, однако и в других крупных городах возвращение школьников за парты намечается лишь в нескольких школах.
16 самоуправлений указали, что пятиклассники - одиннадцатиклассники вернутся за парты в части школ, то есть как минимум в одной школе, хотя бы в нескольких классах. О том, что во всех школах будет применяться только контактное или смешанное обучние, информировало лишь одно самоуправление - Кретингского района.
Правительство разрешило возобновить контактное обучение в этих классах только с необходимым условием - эти школьники и педагоги должны периодически проверяться на COVID-19.
Большинство самоуправлений утверждает, что не возобновлять контактное обучение решено потому, что с этим не согласны родители, большая часть самоуправления, указавших, что согласились возобновить контактное обучение, также информировала, что сделает это лишь в некоторых школах и лишь в нескольких классах.
Ранее в школы было разрешено вернуться младшеклассникам и абитуриентам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (13)
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...
Организатор митинга против тестирования детей получила штраф (8)
Организатор каунасского нелегального митинга против...
В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (17)
В воскресенье в социальных сетях распространяли...
Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (16)
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...
Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (17)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...