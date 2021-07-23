В Клайпедской больнице за последние две недели количество больных COVID-19 выросло в два раза. Об этом во вторник Delfi сказал главврач больницы Винсас Янушонис.

По его словам, почти у всех больных диагностирован штамм "дельта". Только 3 из 23 пациентов были привиты. 5 находились в реанимации.

По словам профессора, поток пациентов небольшой, но за две недели он вырос в два раза. Все пациенты были людьми старшего возраста.

В Сантаришкской клинике также лежат пациенты больные штаммом "дельта", но их немного. 23 июня их было 6, 1 из них в реанимации.

Врач клиники Валдас Печелюнас заметил, что все они были либо непривитыми, либо не прошли полный курс вакцинации.

"У пациентов есть хронические заболевания. Возраст колеблется в пределах 30-50 лет, один - старше 60 лет. Сейчас доминирует штамм "дельта", – сказал врач.

Пока пациентов немного и в Каунасской больнице.

Врач Вайдотас Гурскис сказал, что пока ситуация стабильная.

21 июля из 63 коек с кислородом были заняты 9 (14%), 5 пациентов получали кислородную терапию, в реанимации находится один человек.

Есть предположение, что в ближайшее время число пациентов увеличится. Возраст пациентов 45-89 лет. Ни один из пациентов не был привит от COVID-19. Нет данных о том, какой формой коронавируса больны пациенты.

В Паневежской больнице находятся 7 пациентов с COVID-19. Из них 4 получают кислородную терапию. В реанимации больных нет.

Представитель больницы Витаутас Ряубишкис сказал Delfi, что большая часть их пациентов - люди молодые.

"Большинство из них непривиты, фиксируется дыхательная недостаточность", – сказал медик. Нет данных о том, каким штаммом они больны.