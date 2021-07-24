Большая часть нелегальных мигрантов - мужчины младше 35 лет из Ирака

Молодые иракцы до 35 лет составляют около 1/5 всех мигрантов. Согласно данным на 20 июля, их в Литве было 468 из более 2200 человек.

Иракцы мужчины разного возраста составляют 1/3 всех мигрантов, а иракцы обоих полов - больше половины.

Среди мигрантов 1700 человек - мужчины и 500 - женщины. Всего в Литву в этом году пришли нелегальные мигранты из 40 стран мира.

На втором месте по количеству идут граждане Конго (из почти в 7 раз меньше, чем граждан Ирака) – около 180, на третьем – камерунцы (больше 120). Граждан других стран насчитывается от нескольких десятков до нескольких человек.

Согласно данным СОГГ, всего задержаны 500 несовершеннолетних мигрантов. Больше всего девочек и мальчиков из Ирака до 13 лет – 220. Немало и подростков (14-17 лет) обоих полов из Ирака – 62.

Кроме того, в Литву пришли несколько десятков подростков из Конго, Ирана, Гвинеи.

У пограничников нет данных о том, сколько среди мигрантов семей.

"Поскольку у большинства мигрантов нет документов, отследить степень родства между ними сложно. После первых опросов выяснилось, что некоторые могут быть членами одной семьи, поэтому их поселили вместе", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Он не мог сказать, сколько среди мигрантов людей со спецпотребностями.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 2470 мигрантов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило чрезвычайную ситуацию в государственном масштабе.