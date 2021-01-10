Больной COVID-19 в Вилкавишкисе ходил без маски и побывал в магазине

Полиция Мариямпольского округа сообщила, что молодой человек 1995 г.р. был замечен у магазина на ул. Венибес. Он сказал полицейским, что болеет коронавирусом и должен изолироваться.
Полицейские проверили информацию, она подтвердилась, коронавирус был диагностирован 8 января. Молодой человек в общественном месте находился без маски, общался с другим человеком и заходил в магазин.
Начато расследование. За нарушение закона молодому человеку грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 1 года.
Если выяснится, что нарушивший режим самоизоляции заразил других людей, ему грозит лишение свободы до 5 лет.
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