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Больной COVID-19 молодой человек в субботу ходил по Вилкавишкису без маски и побывал в магазине.
Больной COVID-19 в Вилкавишкисе ходил без маски и побывал в магазине
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция Мариямпольского округа сообщила, что молодой человек 1995 г.р. был замечен у магазина на ул. Венибес. Он сказал полицейским, что болеет коронавирусом и должен изолироваться.

Полицейские проверили информацию, она подтвердилась, коронавирус был диагностирован 8 января. Молодой человек в общественном месте находился без маски, общался с другим человеком и заходил в магазин.

Начато расследование. За нарушение закона молодому человеку грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 1 года.

Если выяснится, что нарушивший режим самоизоляции заразил других людей, ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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