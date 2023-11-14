Больницы в Литве ограничивают посещение пациентов

"Это внеочередная ситуация, но мы думали, что такое возможно", – сказала телеканалу LNK глава терапевтического отделения Аушра Марциёнене. Пока это временное решение.

"После ноябрьских выходных, когда у всех было больше времени, люди больше общались, в больнице произошла вспышка заболеваний, это коснулось нескольких отделений. Там, где больных было больше всего, мы ввели крайние меры, временно ограничили посещение", – сказала врач.

В отделении ежедневно фиксировали 3–4 случая коронавируса. По словам врача, больные люди значительно серьезнее переносят эту болезнь, ее последствия бывают более тяжелыми. Клиника сообщала, что даже не принимала новых пациентов.

"Мы должны были воздержаться от приема новых пациентов, поскольку у нас было лишь несколько отдельных мест, мы не могли госпитализировать людей в общие палаты", – сказала Марциёнене.