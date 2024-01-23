Больничные кассы: как уберечься от неоправданных расходов?

Юристы также предупреждают о других случаях, когда необходимо возместить медицинские расходы пострадавшего, оплаченные Фондом обязательного медицинского страхования (PSDF).
Использование карты — только при наличии страховки
Один из способов избежать убытков — ответственно использовать Европейскую карту медицинского страхования (ESDK). Самое главное, что нужно помнить: эту карту можно использовать в странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании, только если вы застрахованы в Литве по обязательному медицинскому страхованию, и только для получения необходимого лечения. Это означает, что если у вас есть карта ESDK, но вы использовали ее в другой европейской стране, но при этом не были застрахованы по обязательному медицинскому страхованию, вам придется оплатить расходы.
Важно знать, что вы можете предоставить документы, подтверждающие, что на момент получения медицинской помощи в европейской стране вы были охвачены социальным страхованием в другой европейской стране (т. е., не в Литве). Процесс взыскания приостанавливается до тех пор, пока Больничная касса не получит от службы связи этой страны информацию о том, что счет, оплаченный Больничной кассой в нашей стране, аннулирован и уплаченные деньги возвращены. Как только другая страна вернет переплату Литовской больничной кассе, иск против резидента прекращается.
Когда вы должны самостоятельно оплатить лечение?
Как поясняют юристы Больничной кассы, расходы на лечение должны покрываться не только в случаях незаконного использования Европейской карты медицинского страхования, но и в некоторых других случаях. Например, если человек совершил правонарушение и в результате его действий пострадал другой человек, то расходы на лечение пострадавшего покрываются больничными кассами, однако виновник должен будет впоследствии возместить средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Напоминание для водителей: нужна не только медицинская страховка
Юристы особо напоминают водителям о необходимости не забывать об обязательном страховании гражданской ответственности. Во многих случаях травмы бывают множественными, в авариях участвуют несколько человек, и стоимость лечения в несколько раз выше. Даже один день без страховки может обойтись очень дорого. Например, одному водителю, не застраховавшему свой автомобиль, это обошлось в 38 500 евро.
Больничные кассы напоминают, что всегда есть возможность добровольно возместить ущерб, если гражданский иск не был подан в суд. Можно возместить Фонду всю сумму ущерба сразу или заключить соглашение о возмещении ущерба в рассрочку, если сумма составляет 300 евро и более.