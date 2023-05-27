Больничная касса: всего лишь каждая пятая женщина проверяется на рак молочной железы и шейки матки

Врачи подчеркивают, что одним из важнейших факторов, способных контролировать рост показателей заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, является своевременная профилактика заболеваний и их ранняя диагностика. В Литве именно для женщин разработаны две программы профилактики заболеваний, оплачиваемые за счет средств из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), – рака молочной железы и рака шейки матки. Женщины, застрахованные обязательным медицинским страхованием и попадающие в целевую возрастную группу, могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках этих программ.

"За 19 лет существования программ профилактики рака молочной железы и шейки матки хотя бы один раз в них приняли участие 455 тыс. женщин. Одни из них убедились, что здоровы, другие – получили второй шанс на жизнь. И все же данные Государственной больничной кассы говорят о том, что по этим программам ранней диагностики рака периодически свое здоровье проверяет лишь каждая 4-5 женщина из тех, кто может.

Следовательно, активность участия в программах пока недостаточная (...)", – сказала заместитель директора Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения (ГБЛ) Татьяна Голубаева.

По данным Института гигиены, в прошлом году в стране от злокачественных опухолей молочной железы страдало 19 528 женщин. Это на 793 женщины больше, чем в прошлом году. В прошлом году от рака груди умерла 541 женщина.

Больничная касса отмечает, что программа профилактики рака молочной железы предназначена для женщин в возрасте от 50 до 69 лет (включительно), которым раз в 2 года может назначаться маммография. По словам координатора профилактических программ Национального института рака, врача-рентгенолога Д. Руты Бредене, это обследование представляет собой метод рентгенологического обследования груди, который позволяет обнаружить в груди новообразование размером даже в несколько миллиметров.

Между тем, в прошлом году, по данным Института гигиены, 3097 женщин в стране страдали злокачественными опухолями шейки матки. В прошлом году от этой формы рака умерло 158 жительниц Литвы. Это четвертое по распространенности онкологическое женское заболевание в мире.

В рамках программы профилактики рака шейки матки все женщины в возрасте от 25 до 60 лет могут пройти обследование бесплатно. Цель программы –своевременно выявить предраковые изменения шейки матки и предотвратить развитие рака.

Следует отметить, что с 2022 года в данную программу профилактики были включены новые услуги: женщины в возрасте 35-60 лет каждые 5 лет приглашаются пройти обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ). Если тест положительный, проводят второй тест – жидкостную цитологию (Пап-тест). Для женщин в возрасте 25-35 лет программа не изменилась – они по-прежнему проходят цитологический Пап-тест.