Больничная касса: куда обращаться, если вы заболели в праздники

Нередко пациенты, которым лучше было бы обратиться к терапевту, обращаются в отделение неотложной помощи больницы. Это приводит к очередям в регистратуре, где приоритет отдается пациентам с серьезными заболеваниями.
"Пациенты должны обращаться в отделения неотложной помощи в праздники и выходные, а также в будние дни, когда существует реальная угроза жизни и здоровью или когда есть серьезные осложнения. Например, при травмах, тяжелых повреждениях, ожогах, острых отравлениях", — говорит Даля Озолене, руководитель отдела контроля Шяуляйского территориального фонда пациентов.
Когда человеку требуется срочная помощь, скорая помощь немедленно вызывается по номеру 112. Например, в случае автомобильной аварии, инсульта или сердечного приступа, потери сознания или в состоянии, когда пациент не может самостоятельно обратиться в отделение скорой помощи.
Во всех остальных случаях следует обращаться в клинику, где вы зарегистрированы. Во многих клиниках и центрах семейной медицины врачи дежурят в нерабочее время, по выходным или в праздники. Каждая клиника или центр семейной медицины должны обеспечить пациентам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, бесперебойный доступ к услугам семейной медицины.
"Если клиника или семейный медицинский центр не предоставляют непрерывные семейные медицинские услуги самостоятельно, они должны заключить договор с другими медицинскими учреждениями. Поэтому населению очень важно заранее узнать, куда можно обратиться за помощью, если медицинское учреждение, в котором они зарегистрированы, закрыто", — советует Д. Озолене.
Об этом можно узнать у своего терапевта или в регистратуре. Эта информация также должна быть размещена на досках объявлений в медицинских учреждениях и на их веб-сайтах. На сайте больничной кассы вы можете узнать, куда обратиться за внеурочной помощью. Там представлена актуальная информация о медицинских учреждениях и услугах по всей стране.
В случае острого заболевания пациенту следует обратиться к дежурному врачу. Например, если у вас сильные головные или желудочные боли, жар, тошнота или если ваше кровянистые давления.
Больничная касса напоминает, что каждое медицинское учреждение обязано бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь всем жителям Литвы, как застрахованным, так и незастрахованным. Экстренная медицинская помощь должна быть оказана в любой части страны, независимо от места регистрации пациента. Например, пациент зарегистрирован в медицинском учреждении в Шяуляй, но в случае несчастного случая во время пребывания в Вильнюсе он может обратиться за неотложной помощью либо в больницу, либо в дежурную клинику.