Отныне услуги в стационаре будут предоставляться днем, и те, кто захочет остаться на ночь в больнице под наблюдением врачей, должны будут заплатить 3 евро.

Хирургический дневной стационар предоставляет такие плановые услуги, которые предоставляют пациенту в тот же день. В зависимости от услуги осуществляется интервентная процедура, после чего, когда пациент придет в себя после наркоза, и стабилизируется его состояния, выписывается домой.

Отныне такие услуги будут предоставлять в хирургическом дневном стационаре. Там будет помещение для приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет для осмотра, палаты, в которых пациенты будут находиться до или после операции и помещение для предоставления услуг анестезиолога, операционная.

На данный момент такие услуги предоставляются и в общих операционных больницы.

Замдиректора больницы Рита Куодене сказала, что в хирургическом дневном стационаре давно предоставляют целый ряд услуг и процедур.

"До вступления в силу нового приказа, пациент мог провести в больнице 24 часа, это считалось дневной услугой. Сейчас пациенты на ночь в больнице не будут оставаться. Они должны приезжать и уезжать в тот же день. Сейчас действует такой же стандарт, как и во всем ЕС. Конечно, врач оценивает состояние пациента, те, кто не сможет уехать в тот же день по состоянию здоровья, будут переведены в стационар", − сказала Куодене.

Если человеку делали наркоз, то его выпишут только после того, как он полностью придет в себя, и восстановятся все защитные рефлексы. Он будет находиться под присмотром анестезиолога и медсестры.

После того как пациент придет в себя, за ним будут наблюдать врач, который предоставил услугу, и другие специалисты. Оценив состояние пациента, врач выпишет его домой, если пациент захочет остаться под присмотром врачей на ночь, ему могут предоставить платную услугу ночлега в больнице. Если пациент решит на ночь остаться в больнице, он должен будет подписать соответствующее согласие и заплатить 3 евро (за эти деньги предоставляют толко ночлег, без завтрака). Если человек хочет получить завтрак, ему придется заплатить 3,78 евро.