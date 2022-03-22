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Кедайняйская больница ввела новый порядок предоставления услуг в хирургического дневном стационаре, пишет rinkosaikste.lt.
Keičiasi Dienos chirurgijos paslaugos apibrėžimas ir apmokėjimo tvarka. Dabar tokia paslauga bus laikoma tik tuomet, kai pacientas tą pačią dieną atvyks ir tą pačią dieną po operacijos arba atliktos procedūros išvyks namo.
Keičiasi Dienos chirurgijos paslaugos apibrėžimas ir apmokėjimo tvarka. Dabar tokia paslauga bus laikoma tik tuomet, kai pacientas tą pačią dieną atvyks ir tą pačią dieną po operacijos arba atliktos procedūros išvyks namo.
© Rinkos aikštė / Kristinos Kasparavičės nuotr.

Отныне услуги в стационаре будут предоставляться днем, и те, кто захочет остаться на ночь в больнице под наблюдением врачей, должны будут заплатить 3 евро.

Хирургический дневной стационар предоставляет такие плановые услуги, которые предоставляют пациенту в тот же день. В зависимости от услуги осуществляется интервентная процедура, после чего, когда пациент придет в себя после наркоза, и стабилизируется его состояния, выписывается домой.

Отныне такие услуги будут предоставлять в хирургическом дневном стационаре. Там будет помещение для приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет для осмотра, палаты, в которых пациенты будут находиться до или после операции и помещение для предоставления услуг анестезиолога, операционная.

На данный момент такие услуги предоставляются и в общих операционных больницы.

Замдиректора больницы Рита Куодене сказала, что в хирургическом дневном стационаре давно предоставляют целый ряд услуг и процедур.

"До вступления в силу нового приказа, пациент мог провести в больнице 24 часа, это считалось дневной услугой. Сейчас пациенты на ночь в больнице не будут оставаться. Они должны приезжать и уезжать в тот же день. Сейчас действует такой же стандарт, как и во всем ЕС. Конечно, врач оценивает состояние пациента, те, кто не сможет уехать в тот же день по состоянию здоровья, будут переведены в стационар", − сказала Куодене.

Если человеку делали наркоз, то его выпишут только после того, как он полностью придет в себя, и восстановятся все защитные рефлексы. Он будет находиться под присмотром анестезиолога и медсестры.

После того как пациент придет в себя, за ним будут наблюдать врач, который предоставил услугу, и другие специалисты. Оценив состояние пациента, врач выпишет его домой, если пациент захочет остаться под присмотром врачей на ночь, ему могут предоставить платную услугу ночлега в больнице. Если пациент решит на ночь остаться в больнице, он должен будет подписать соответствующее согласие и заплатить 3 евро (за эти деньги предоставляют толко ночлег, без завтрака). Если человек хочет получить завтрак, ему придется заплатить 3,78 евро.

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