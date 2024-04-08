Больница на ул. Васарос: небьющиеся окна и особые требования к пациентам и посетителям

В больнице на ул. Васарос есть несколько разных отделений: от отделения для людей с расстройствами приема пищи до дневного стационара.

Заведующий отделением тяжелых расстройств Лауринас Букялскис сказал Delfi, что к ним в отделение попадают люди с высоким риском суицида, а так же те, кто нуждается в круглосуточном контроле, люди, которые не в ладах с реальностью, пациенты с психозом и т.д. Сюда привозят и пациентов на скорой. Особые требования тут есть и к пациентам, и к посетителям.