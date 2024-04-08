Больница на ул. Васарос: небьющиеся окна и особые требования к пациентам и посетителям

В больнице на ул. Васарос есть несколько разных отделений: от отделения для людей с расстройствами приема пищи до дневного стационара.
Заведующий отделением тяжелых расстройств Лауринас Букялскис сказал Delfi, что к ним в отделение попадают люди с высоким риском суицида, а так же те, кто нуждается в круглосуточном контроле, люди, которые не в ладах с реальностью, пациенты с психозом и т.д. Сюда привозят и пациентов на скорой. Особые требования тут есть и к пациентам, и к посетителям.
"Посещение отличается тем, что мы проверяем вносимые вещи, – сказал Букялскис, заметив, что с собой нельзя приносить психоактивные вещества, алкоголь, острые предметы. – Время визита - два часа в день, во время вирусов визит ограничен до 15 минут. Но весна и лето не за горами, дворик открыт весь день, люди могут выходить с близкими на улицу и гулять".
Пациенты этого отделения не могут пользоваться стеклянными вещами, психоактивными веществами, бритвенными лезвиями, ремнями, шнурками. Дворик, о котором рассказал врач, обнесен высоким забором.
В этом отделении пациенты курят в помещении. "Люди, страдающие тяжелыми психическими заболеваниями, не могут в одночасье бросить курить", – пояснил врач, но он заметил, что в скором времени больница переедет в новое здание, там порядок изменится.
Букялскис заметил, что 10 лет назад у них было много пациентов с психозами, вызванными употреблением алкоголя, сейчас ситуация изменилась. "Сейчас у нас много молодых людей, расстройства у которых вызваны употреблением психоактивных веществ, – сказал он. – На смену алкоголю пришли психоактивные вещества".
Врач вспомнил, что у них побывал 18-летний ученик престижной гимназии. "Мы принимаем с 18 лет. Один был из очень хорошей вильнюсской школы, он сказал, что с седьмого класса всемером употребляли наркотики. Школа хорошая, а такие цифры. Это страшно", – сказал Delfi Букялскис.
Психоактивные вещества могут вызвать такие последствия, которые сложно отличить от шизофрении даже врачам. "Часто они вызывают расстройства, напоминающие шизофрению. И мы сами не можем сказать, что это - шизофрения или действие наркотиков. Реальность показывает только время. Если потом какое-то время человеку удается не употреблять наркотики, тогда мы можем установить точный диагноз. И то примерно, и не всегда", – сказал Букялскис.
В больнице применяют и арт-терапию, занятия рисованием, музыкой. В дневном стационаре применяют аудиовизуальную терапию.
Больницу на ул. Васарос можно назвать больницей, о которой рассказывают много небылиц.
Глава больницы Марцинкявичюс сказал, что смирительных рубашек у них точно нет, как и палат с мягкими стенами, зато в отделении для тяжелых больных двери без ручек.