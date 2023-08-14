14 августа 2023 г. 13:21

Болельщики раскупили билеты на последний матч баскетбольной сборной в Литве

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Литовскую мужскую сборную по баскетболу проводят на чемпионат мира дружно – на матч с Финляндией распроданы все билеты.

Матч состоится 14 августа в Клайпеде, на арене Švyturys (5800 мест). О том, что все билеты распроданы, 14 августа утром сообщила Литовская федерация баскетбола.

Это последний матч цикла встреч сборной у себя дома. После матча с финнами воспитанники Казиса Масквитиса отправятся в Тайвань, где встретятся со сборными Пуэрто-Рико и Латвии.

Литва с Финляндией будут играть во второй раз. Во время встречи в Тампере, литовские баскетболисты потерпели поражение со счетом 79:81. Затем дважды проиграла Франции. Сборная Литвы выиграла у сборных Украины и Грузии.

Чемпиона мира начнется 25 августа и будет проходить в трех странах – Филиппинах, Японии и Индонезии.

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