Болельщики раскупили билеты на последний матч баскетбольной сборной в Литве

Матч состоится 14 августа в Клайпеде, на арене Švyturys (5800 мест). О том, что все билеты распроданы, 14 августа утром сообщила Литовская федерация баскетбола.

Это последний матч цикла встреч сборной у себя дома. После матча с финнами воспитанники Казиса Масквитиса отправятся в Тайвань, где встретятся со сборными Пуэрто-Рико и Латвии.

Литва с Финляндией будут играть во второй раз. Во время встречи в Тампере, литовские баскетболисты потерпели поражение со счетом 79:81. Затем дважды проиграла Франции. Сборная Литвы выиграла у сборных Украины и Грузии.