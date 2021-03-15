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За минувшую неделю пограничники проверили более 2,4 тыс. лиц, прибывших из Польши в Литву, более чем у двух третей не было заранее заполненных анкет Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.
Lenkijos pasienis
Lenkijos pasienis
© Scanpix

По данным ведомства, по результатам проверки 2428 лиц на минувшей неделе выяснилось, что у 958 из них не было подтверждений того, что они заранее заполнили анкету – так называемых QR-кодов.

В целом с 17 февраля, когда был возобновлен контроль на литовско-польской границе, было проверено 12 тыс. 256 лиц, из них QR-кодов не было у 6384, они заполняли анкеты на постах контроля.

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В среднем за сутки в Литву из Польши прибывает около 1,6 тыс. транспортных средств.

По данным МВД, еще 907 человек на прошлой неделе прибыли через морской порт, а через аэропорты - 3347 человек.

Прибывающие в Литву должны заполнить анкету НЦОЗ и предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за трое суток до прибытия.

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