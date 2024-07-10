Более дешевого места в Паланге найти не удалось: цены, как в 2020 году

На вопрос, где взять меню с обедами дня, девушка ответила, что лист с блюдами у них один, сейчас она его найдет. Тут начинается самое интересное. Почему лист один - непонятно. Когда его получает журналистка, выясняется, что это два листа с перечисленными блюдами, надписи сделаны от руки черным маркером.

Интересный момент – обеды дня здесь дают с 8 до 18 ч. По выходным обедов дня нет. Войти в кафе в выходные можно, но вход стоит 3 евро, за что их берут, журналист намерена выяснить в выходные.

В этом месте обеды дня еще стоят 5,00 – 5,50 евро. О нем журналисту рассказали местные жители. Палангцы сказали идти в Luizа – брать гуляш, который там очень вкусный. Гуляш журналист не заказывала, но ела обед дня.

Ну, ничего. Не ради красивого меню пришли. Обед дня – суп и второе – на одном листе по 5 евро, на другом – 5,50 евро. Увидев цены, я почувствовала себя как Алиса в Стране чудес.

Цепелинов уже не было, журналист опоздала. Она выбрала голубцы и суп из свеклы со щавелем, к супу – четыре кусочка хлеба.

Говорят, что о вкусе не спорят, журналистке суп не понравился, но соседи ели его и нахваливали. После супа принесли голубцы.

Они были совсем как у бабушки, домашние голубцы из свежей капусты, в них было много мяса и разнообразные овощи в качестве гарнира.