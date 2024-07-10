2024.07.10 07:00

Более дешевого места в Паланге найти не удалось: цены, как в 2020 году

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje
Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje
ФОТО: Justina Asakavičiūtė | Delfi

В Палангу журналист портала ездит четвертое лето подряд, чтобы информировать читателей о ценах. В 2021 г. были перечислены места, где можно было поесть за 5 евро. В этом году, казалось, что дешевое место найти не удастся, но, к счастью, это было не так.

В этом месте обеды дня еще стоят 5,00 – 5,50 евро. О нем журналисту рассказали местные жители. Палангцы сказали идти в Luizа – брать гуляш, который там очень вкусный. Гуляш журналист не заказывала, но ела обед дня.

Интересный момент – обеды дня здесь дают с 8 до 18 ч. По выходным обедов дня нет. Войти в кафе в выходные можно, но вход стоит 3 евро, за что их берут, журналист намерена выяснить в выходные.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

В помещении кафе чисто и опрятно. В помещении работает одна официантка.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

На вопрос, где взять меню с обедами дня, девушка ответила, что лист с блюдами у них один, сейчас она его найдет. Тут начинается самое интересное. Почему лист один - непонятно. Когда его получает журналистка, выясняется, что это два листа с перечисленными блюдами, надписи сделаны от руки черным маркером.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

Ну, ничего. Не ради красивого меню пришли. Обед дня – суп и второе – на одном листе по 5 евро, на другом – 5,50 евро. Увидев цены, я почувствовала себя как Алиса в Стране чудес.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

Цепелинов уже не было, журналист опоздала. Она выбрала голубцы и суп из свеклы со щавелем, к супу – четыре кусочка хлеба.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

Говорят, что о вкусе не спорят, журналистке суп не понравился, но соседи ели его и нахваливали. После супа принесли голубцы.

Bene pigiausi dienos pietūs visoje Palangoje

Они были совсем как у бабушки, домашние голубцы из свежей капусты, в них было много мяса и разнообразные овощи в качестве гарнира.

Если обобщить опыт, можно сказать, что качество абсолютно оправдало ожидания и даже превысило их. Если вы не гонитесь за кулинарными шедеврами, а хотите сытно, дешево поесть в центре Паланги, то приходите сюда.

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