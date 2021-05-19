"Так что более 90% умерших были люди, у которых, по всей видимости, не было иммунитета к вирусу", - говорится в еженедельном обозрении данных.

Около 8% умерших весной от коронавируса людей были полностью привиты или привиты первой дозой вакцины, но после первой прививки прошло более четырех недель.

По данным Департамента статистики, с начала апреля от COVID-19 умерло почти 550 человек.

"Возрастная структура умерших по сути остается без изменений - 80% смертей составляют смерти людей возрастной группы 65+", – говорится в обозрении.

В этой возрастной группе хотя бы частичный иммунитет (привиты хотя бы одной дозой вакцины, переболели или есть антитела) имеют две трети людей, однако правительство указывает, что "дальнейшая иммунизация этой группы очень важна, чтобы избежать смертей".

В Литве хотя бы частичный иммунитет есть в общей сложности примерно у 40% населения.

Как показывают данные обозрения, темпы вакцинации остались неизменными, и сейчас большая часть первой дозы вакцины приходится на возрастную группу 45-65 лет.

Сейчас в соответствии со всей схемой вакцинации привито в общей сложности 16,6% жителей.

"Похоже, мы преодолели пик третьей волны - новые случаи, процент положительных исследований, заболеваемость за 14 дней падают, и скорость пандемии замедляется", - указывает правительство.

И все же в отчете подчеркивается, что сохраняются региональные различия.

"В Вильнюсском регионе мы видим продолжающийся две недели спад числа случаев и недельное снижение заполняемости больниц. В Шяуляйском регионе число случаев стабилизировалось, однако заполняемость больниц все еще растет", - говорится в отчете.

В Вильнюсе число случаев сократилось "на 40% от пика, который был две недели назад".

Как сообщает Департамент статистики, за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

Неделю назад эти показатели были 590,9 случая и 5,8% соответственно.