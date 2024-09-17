Более 500 000 жителей Литвы живут за чертой бедности

„В Литве каждый пятый житель испытывает нужду. Эта статистика не сильно изменилась с момента вступления в Евросоюз. 20,6 проц. населения Литвы живет ниже порога риска бедности, а порог риска бедности на одного человека в 2023 году составил 564 евро. Статистика за 2022 год, она запоздалая, но новейшая, что у нас есть“, - сказала А. Адомавичене во вторник во время презентации обзора бедности и социальной изоляции.