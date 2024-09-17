Более 500 000 жителей Литвы живут за чертой бедности

„В Литве каждый пятый житель испытывает нужду. Эта статистика не сильно изменилась с момента вступления в Евросоюз. 20,6 проц. населения Литвы живет ниже порога риска бедности, а порог риска бедности на одного человека в 2023 году составил 564 евро. Статистика за 2022 год, она запоздалая, но новейшая, что у нас есть“, - сказала А. Адомавичене во вторник во время презентации обзора бедности и социальной изоляции.
„Если мы посмотрим, как риск бедности распределяется между возрастом и полом, то окажется, что больше женщин живут ниже порога риска бедности. Особенно выделяются женщины пенсионного возраста. (...) Основные причины заключаются в том, что женщины работали на менее квалифицированных работах, получали более низкую заработную плату и, соответственно, их пенсии ниже. Кроме того, продолжительность их жизни больше“, - заверила она.
А. Адомавичене указала, что с высоким риском бедности сталкиваются пенсионеры, одинокие люди и родители-одиночки. Хотя, по ее словам, риск детской бедности в последние годы снижается, уровень остается высоким.
„Наиболее уязвимые группы принципиально не изменились, к сожалению, еще больше увеличился уровень риска бедности среди безработных. В эту статистику входят и люди с ограниченными возможностями, поэтому группы немного пересекаются. Пенсионеры также сталкиваются с высоким риском бедности, одинокие люди, (...) родители-одиночки также сталкиваются с трудностями“, - сказала директор Национальной сети организаций по сокращению бедности.
„Риск детской бедности в последние годы снижается, (...) мы видим, что введение определенных мер и волевых решений помогло в решении этой проблемы. Несмотря на то, что очень большое количество детей по-прежнему живет за чертой бедности, общий показатель улучшился“, - утверждает она.
11% жителей не имеют возможности полноценно питаться
Директор Национальной сети организаций по сокращению бедности также добавила, что показатель материальной нужды в прошлом году также ухудшился. По ее словам, 11 проц. людей не имеют возможности полноценно питаться.
„В 2023 году усугубились и материальные лишения. 11 проц. людей утверждают, что у них нет возможности полноценно питаться. (...) Если мы посмотрим на группу людей с самыми низкими доходами, то почти 30 проц. говорят, что им не хватает денег на еду, и это было обусловлено огромной инфляцией, которая затронула людей с самыми низкими доходами“, - сказала А. Адомавичене.
„Несмотря на экономический рост, положение наиболее уязвимых слоев общества не улучшается, смею сказать, что их реальный уровень жизни даже ухудшается“, - отметила она.
В апреле Государственное агентство данных сообщило, что уровень риска бедности в стране в 2023 году составил 20,6 проц. и по сравнению с 2022 годом снизился на 0,3 проц. пункта.