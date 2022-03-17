В среду началось обучение первых двух групп – их ведут студенты-волонтеры филологического факультета Вильнюсского университета. Потоки обучающих групп формируются с учетом возможности участия в предлагаемое время, указанное в регистрационной форме участников, и владения иностранными языками - английским или русским.
"Языковые курсы помогут прибывшим чувствовать себя лучше в нашей стране. Важны не только сами знания литовского языка, но и возможность познакомиться с местной культурой, установить новые социальные контакты во время таких курсов", — отмечает в пресс-релизе заместитель мэра Вильнюса Томас Гульбинас.
Уне Каунайте, директор Вильнюсского центра развития образования, говорит, что число украинцев, записывающихся на курсы, увеличивается, поэтому к инициативе приглашаются волонтеры с опытом преподавания литовского языка.
Муниципалитет отмечает, что на следующей неделе начнут работу дополнительные группы, которые будут вести как стеденты-волонтеры, так и учителя вильнюсских школ для взрослых с многолетним опытом.
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