2024.07.18 13:32

Более 20 машин с белорусскими номерами развернули на границе после введения запрета на въезд в Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

После того как в полночь вступил в силу запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами, до 7 час. утра в Литву не впустили более 20 таких транспортных средств.

„Теперь, согласно положениям регламента, наши сотрудники обязаны разворачивать автомобили, если за рулем не владелец. До этого часа было 6 случаев, когда такие лица пытались проехать. При сотрудничестве с СОГГ (Службой охраны государственной границы – ELTA) такие граждане были возвращены в Беларусь. Среди них была одна гражданка Литвы, которая ехала с белорусскими номерами, ее пропустили“, - сообщил начальник КПП Мядининкай Арунас Даубарас.

„Сегодня до 7 час. утра в Шальчининкай уже развернули 16 транспортных средств“, - добавил директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас.

Принимавший участие в беседе заместитель министра иностранных дел Симонас Шатунас отметил, что в этом месяце будут действовать определенные исключения – лица, имеющие вид на жительство в Литве и управляющие автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, смогут пересекать границу.

„В течение этого месяца, если водитель является владельцем автомобиля с белорусской регистрацией, имеет вид на жительство в Литве и действующую визу, то такой человек сможет приехать еще на месяц, если он сам будет управлять этим автомобилем. Если в машине нет владельца, такой автомобиль въехать не сможет“, - сказал С. Шатунас.

Однако такое исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

Вице-министр добавил, что большинство граждан Беларуси приезжают в Евросоюз (ЕС) на автобусах. Таким образом, те, кто хочет работать или навещать родственников, смогут продолжать это делать.

„Таких автобусных маршрутов действительно много. А большинство граждан Беларуси, едущих в ЕС, делают это не на личных автомобилях“, - сказал вице-министр.

Д. Жвиронас: желающие ездить в Беларусь начнут регистрировать автомобили в Европе

По словам Д. Жвиронаса, до 70 проц. автомобилей, проезжающих через два действующих пограничных поста, зарегистрированы в Беларуси.

„Если говорить о сегодняшнем дне, то у нас есть два действующих поста – Мядининкай и Шальчининкай. Через них в день в Литву въезжает 500 автомобилей. Среди них около 60-70 проц. – это белорусские транспортные средства – 300-350 автомобилей в сутки“, - прокомментировал он.

После ограничения этих потоков, по словам директора Департамента таможни, желающие поехать в Беларусь и вернуться из нее в ближайшее время начнут регистрировать транспортные средства в ЕС.

„Я думаю, что это перераспределение будет происходить в том направлении, что те граждане Беларуси, которые проживают в Литве и других странах ЕС, будут регистрировать свои транспортные средства в Европе, а затем ездить в Беларусь. Думаю, адаптация пойдет в этом направлении“, - добавил он.

Легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, а также Литвы, должны покинуть страну до 18 января следующего года.

До тех пор такие автомобили могут участвовать в дорожном движении, ввозиться и регистрироваться.

Лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами после объявленных сроков запрета, будут считаться нарушившими положения законодательства и понесут ответственность.

Запрет не распространяется на автомобили с государственным регистрационным номером, когда они необходимы для дипломатической или представительской деятельности, лица, обладающие иммунитетом по международному праву или если транспортные средства предназначены для личного пользования сотрудников дипломатических представительств и их ближайших членов семьи.

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