В августе продовольственная корзина для малоимущих будет состоять из 8 продуктов: свиных консервов, куриных консервов, рапсового масла, овсяного печенья с шоколадом, овсяной каши быстрого приготовления и каши сушеными ягодами, консервированных соленых огурцов, консервированных бобов в томатном соусе и сгущенного молока. Корзину дополнит мыло.

Все пакеты помощи будут заранее упакованы и подготовлены к выносу, потому приносить свои не нужно.

Организует распределение помощи администрация самоуправления и две неправительственные организации: фонд помощи и поддержки "Продовольственный банк" и Литовское общество Красного Креста.

Помощь будет распределяться более чем в 600 пунктах по всей Литве. Чтобы узнать точное время распределения помощи, жители должны обращаться в свою сянюнию или искать информацию на сайтах администрации своего самоуправления или "Продовольственного банка".

Продовольственную помощь могут получить жители, среднемесячные доходы которых на одного члена семьи не превышают 220,50 евро. В случае объективных причин администрация самоуправления в установленном порядке может выделить помощь, если ежемесячны доходы превышают указанную сумму.