2024.09.07 12:01

Более 1000 солдат НАТО примут участие в Вильнюсском марафоне в воскресенье

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus maratonas
Vilniaus maratonas
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В воскресном Вильнюсском марафоне примут участие более 1000 солдат стран-союзников НАТО , сообщает портал madeinvilnius. Цель мероприятия - продемонстрировать солидарность и единство с жителями Литвы, а также подчеркнуть присутствие союзников по НАТО в регионе, говорится в пресс-релизе Министерства обороны Литвы

По данным ведомства, в настоящее время боевая группа батальона передовых сил НАТО состоит из военнослужащих из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Бельгии и Люксембурга.

В воскресенье в столице пройдет пройдет традиционный марафон RIMI Vilnius. Ожидаются ограничения движения в центральной части города, сообщает Вильнюсское городское самоуправление, в результате на один день изменятся маршруты движения транспорта в городе.

Общественный транспорт

8 сентября с 00.00 до 20 ч. изменятся трассы следующих маршрутов:

Автобусов: 1G, 3G, 6G, 10, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 88N, 89, 123.

Троллейбусов: 2, 3, 4, 6, 7, 17.

8 сентября до 14:30 ч. не будут курсировать троллейбусы 1, 3 и автобусы 11 маршрутов. 10, 12, 20 троллейбусы не будут курсировать до 20 ч.


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