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Автомобиль Департамента охраны руководства (ДОР) столкнулся с девушкой, ехавшей на самокате.
BMW охраны руководства столкнулся с девушкой на самокате: автомобиль вез премьер-министра Литвы
© DELFI / Domantas Pipas

Авария случилась около 9 часов утра, на проспекте Гедиминаса.

По данным портала, ни у девушки, ни у сотрудника ДОР не было претензий, автомобиль не пострадал.

Сотрудники ДОР продолжили путь в Сейм.

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