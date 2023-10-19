Blue/Yellow представляет новый проект: каждый сможет стать цифровым солдатом Украины

"За долгое время большая часть общества привыкла к военной ситуации в Украине, поэтому нам, как крупнейшей поддерживающей Украину неправительственной организации в Западной Европе, предстоит найти новые способы побудить как литовцев, так и иностранцев финансово поддержать ее борьбу. Одним из таких методов является наш новый проект Digital UA Soldiers", - рассказывает в пресс-релизе директор Blue/Yellow Лаура Паукште.
Организация намерена собрать не менее 1 млн. евро до конца года и 3 млн. евро – до Св. Пасхи, и, если удастся заинтересовать проектом иностранцев, первоначальная цель – собрать 10 млн. евро поддержки для Украины. Если проект окажется успешным за рубежом, сумма может быть увеличена, говорится в пресс-релизе.
Целью проекта Digital UA Soldiers является предоставление людям возможности участвовать в поддержке Украины в игровой форме. Стать обладателем виртуального именного украинского солдата может любой желающий, пожертвовав любую сумму и выбрав, где в Украине этот солдат будет дислоцироваться.
"Хотя общественная поддержка со временем немного снижается, потребности защитников Украины только возрастают. Мы верим, что этот интерактивный способ привлечет больше людей к поддержке Украины. Важно подчеркнуть, что мы надеемся получить внимание и вклад зарубежных стран и их жителей в нашу миссию. Каждый может принять участие, это отличный способ рассказать детям о важности обороны государства, а компании могут принять участие, покупая именных цифровых солдат под своим именем", - говорит Йонас Оман, соучредитель Blue/Yellow.
По его словам, геополитическая ситуация в мире определяет то, что значение поддержки таких организаций, как Blue/Yellow, только возрастает.
Проект Digital UA Soldiers можно найти в интернете на вебсайте Blue/Yellow или по адресу www.digitalUAsoldiers.com. На его создание у организации ушло более 4 месяцев, причем для этой работы были специально наняты программисты из Украины.