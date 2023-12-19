Bloomberg получил внутренние документы "Росатом" и рассказал о проблемах при строительстве БелАЭС

Это могло привести к повреждению или поломке стержней управления и тепловыделяющих сборок. В худшем случае, по словам экспертов агентства, знакомых с проблемой, могло происходить накопление ионообменной смолы, которая регулирует чистоту воды, прокачиваемой по трубам во время работы реактора — это чревато не только помехами работы реактора, но и повышением риска расплавления. Поэтому «Росатом» временно отложил запуск второго энергоблока.
Причина загрязнения контура смолой остается неизвестной, об этом не были уведомлены международные органы, контролирующие безопасность ядерной энергетики, — например, МАГАТЭ.
По словам трех инженеров-ядерщиков, хорошо знающих конструкции российских реакторов, которые попросили не называть их имени, важно выяснить, связана ли проблема с эксплуатационной ошибкой или это конструктивная особенность реакторов ВВЭР-1200.
В то же время европейские чиновники, опрошенные агентством, говорят о том, что закрытие «Росатомом» второго энергоблока БелАЭС может привести к потере сотен миллионов долларов на ремонт и репутационным рискам.
Bloomberg также попытался получить комментарии у официальных лиц — в БелЭАС на запрос агентства не ответили. Всемирная ассоциация операторов атомных станций (WANO) также не ответила на электронные письма и телефонные звонки.
«Росатом» заявил, что не управляет станцией и поэтому не может нести ответственность за информирование WANO по подобных инцидентах.
«Мы утверждаем, что во время ввода в эксплуатацию станции в целом и второго энергоблока в частности событий, подлежащих уведомлению, не произошло», — говорится в сообщении.
Путина не информируют о вводе в эксплуатацию и испытаниях систем на АЭС, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о загрязнении контура второго энергоблока: «Там не было никаких происшествий».
В документах, которые есть в распоряжении агентства, также говорится о том, что при строительстве БелАЭС «Росатом» столкнулся с нехваткой рабочей силы и проблемами в цепочке поставок, что, по мнению европейских чиновников, может повлиять на ядерную безопасность. В частности, в них говорится о том, что руководители проекта заставляли рабочих трудиться с опережением графика — например, хвалили сварщиков за подключение критически важных труб охлаждения за рекордные 69 дней. В других документах шла речь о поставках неисправного оборудования и задержках в поставках.
Эксперты отмечают, что международным регулирующим органам необходима большая прозрачность, чтобы полностью понять последствия с проблемами при строительстве БелАЭС для безопасности. При отсутствии такой информации возникают вопросы к реакторам ВВЭР-1200 «Росатома».
Стоит отметить, что в случае возникновения подобного рода проблем — того же загрязнения смолой, функциональность энергоблока любой АЭС может оказаться под вопросом. Однако энергоблоки АЭС, как правило, конструируются таким образом, что при возникновении неполадок, поломок или сбоя в работе технологических систем автоматическая защита отключает его. Такое уже случалось с первым энергоблоком БелАЭС.
О каком загрязнении речь?
По данным литовской разведки, в феврале 2022 года были выявлены изменения в химическом составе воды в первом контуре реактора: она была загрязнена смолой. Требовалась механическая прочистка труб контура с выгрузкой ядерного топлива. Тепловыделяющие сборки были выгружены и очищены. Часть из них была заменена новыми.
Информацию о попадании ионообменной смолы в первый контур второго энергоблока сообщали также читатели «Белсат».
Как объяснял физик-ядерщик Андрей Ожаровский, загрязнение смолами главного циркуляционного агрегата очень опасно.
«Лишний год они загрязняли воду, теплоноситель первого контура смолами. Смолы на атомных станциях — это обычно ионообменные смолы, то есть фильтры, которые поддерживают чистоту той воды, которая прокачивается через реактор. Но эти вот комочки смолы не должны плавать в самом теплоносителе. Почему это опасно? Они будут прилипать как к самому ядерному топливу, ухудшая теплосъем и вообще характеристики, так и мешать работе насосов. Главный циркуляционный насосный агрегат — огромные насосы, которые прокачивают тонны теплоносителя в секунду через реактор», — пояснял физик-ядерщик.
Наконец, наличие проблем на втором энергоблоке БелАЭС признавал и Александр Лукашенко.
«Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода-год позже, чем где-то чего-то недоработать», — сказал Лукашенко в марте этого года.
Второй энергоблок АЭС ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября этого года.