Bloomberg получил внутренние документы "Росатом" и рассказал о проблемах при строительстве БелАЭС

В то же время европейские чиновники, опрошенные агентством, говорят о том, что закрытие «Росатомом» второго энергоблока БелАЭС может привести к потере сотен миллионов долларов на ремонт и репутационным рискам.

По словам трех инженеров-ядерщиков, хорошо знающих конструкции российских реакторов, которые попросили не называть их имени, важно выяснить, связана ли проблема с эксплуатационной ошибкой или это конструктивная особенность реакторов ВВЭР-1200.

Причина загрязнения контура смолой остается неизвестной, об этом не были уведомлены международные органы, контролирующие безопасность ядерной энергетики, — например, МАГАТЭ .

Это могло привести к повреждению или поломке стержней управления и тепловыделяющих сборок. В худшем случае, по словам экспертов агентства, знакомых с проблемой, могло происходить накопление ионообменной смолы, которая регулирует чистоту воды, прокачиваемой по трубам во время работы реактора — это чревато не только помехами работы реактора, но и повышением риска расплавления. Поэтому «Росатом» временно отложил запуск второго энергоблока.

Bloomberg также попытался получить комментарии у официальных лиц — в БелЭАС на запрос агентства не ответили. Всемирная ассоциация операторов атомных станций (WANO) также не ответила на электронные письма и телефонные звонки.

«Росатом» заявил, что не управляет станцией и поэтому не может нести ответственность за информирование WANO по подобных инцидентах.

«Мы утверждаем, что во время ввода в эксплуатацию станции в целом и второго энергоблока в частности событий, подлежащих уведомлению, не произошло», — говорится в сообщении.

Путина не информируют о вводе в эксплуатацию и испытаниях систем на АЭС, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о загрязнении контура второго энергоблока: «Там не было никаких происшествий».