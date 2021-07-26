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Группа людей на автомобилях блокировала подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов. Полиция силой оттеснила их в сторону с дороги, ведущей к полигону.
Rūdninkai
Rūdninkai
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Людей, которые несколько часов преграждали путь, с дороги оттеснили полицейские, были стычки с участниками акции.

По словам журналиста, одного мужчину после стычке с полицейским унесли и положили на траву.

Вскоре после этого люди несколькими рядами живой цепи встали у ворот полигона, чтобы не пропустить грузовик с необходимым оборудованием. Однако прибыла полиция по устранению беспорядков и разогнала людей, грузовик проехал на территорию полигона.

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Дорогу сразу же огородили STOP-лентой, ее охраняет полиция, жителей просят убрать машины и грозят штрафами за парковки на траве.

На полигоне планируют поселить около 1500 мигрантов. По данным МВД, с самого утра туда везли оборудование для палаточного лагеря, а участники протеста мешали проехать последним грузовикам.

По словам пресс-секретаря главы МВД Агне Билотайте, эти действия, возможно, связаны с антигосударственной деятельностью.

Полиция 26 июля задержала 8 человек по подозрению в невыполнении законных требований стражей порядка - они отказались освободить путь к полигону, подтвердил пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

"Задержаны за невыполнение законных требований. Протоколы были составлены на месте", – сказал он. Полиция задержала нарушителей после того как оттеснила людей с дороги в сторону.

Литва ищет места для расселения рекордного количества нелегальных мигрантов. В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 2700 мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

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