Людей, которые несколько часов преграждали путь, с дороги оттеснили полицейские, были стычки с участниками акции.
По словам журналиста, одного мужчину после стычке с полицейским унесли и положили на траву.
Вскоре после этого люди несколькими рядами живой цепи встали у ворот полигона, чтобы не пропустить грузовик с необходимым оборудованием. Однако прибыла полиция по устранению беспорядков и разогнала людей, грузовик проехал на территорию полигона.
Дорогу сразу же огородили STOP-лентой, ее охраняет полиция, жителей просят убрать машины и грозят штрафами за парковки на траве.
На полигоне планируют поселить около 1500 мигрантов. По данным МВД, с самого утра туда везли оборудование для палаточного лагеря, а участники протеста мешали проехать последним грузовикам.
По словам пресс-секретаря главы МВД Агне Билотайте, эти действия, возможно, связаны с антигосударственной деятельностью.
Полиция 26 июля задержала 8 человек по подозрению в невыполнении законных требований стражей порядка - они отказались освободить путь к полигону, подтвердил пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.
"Задержаны за невыполнение законных требований. Протоколы были составлены на месте", – сказал он. Полиция задержала нарушителей после того как оттеснила людей с дороги в сторону.
Литва ищет места для расселения рекордного количества нелегальных мигрантов. В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 2700 мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.
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