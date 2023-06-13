Блогер Малинаускас, которого не пустили в квартал Гульбинай, обратился к самому богатому предпринимателю Литвы

Delfi уже рассказывал историю журналистов и блогера, которые не могли попасть в лес на территории регионального парка.

В минувшее воскресенье об этом на канале Yuotube рассказал сам Малинаускас.

Он также публично обратился к Райле, владеющему компанией Girteka. Блогер рассказал и о богатых предпринимателях, которые живут в роскошном квартале.

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"Кто в Литве внезапно заинтересовался бизнесом, связанным с рекреацией? Портал Verslo žiniоs в декабре 2021 г. составил топ. Нас интересуют самые богатые предприниматели Литвы. Райла занимается логистикой, складированием, недвижимостью. По подсчетам журналистов он располагает 1,35 млрд. евро. Имущество Нумы оценивается в 1,25 млрд. евро. Это с трудом укладывается в голове. Вы можете арендовать дом отдыха в живописном месте у самого богатого предпринимателя Литвы. Конечно, теоретически", - сказал Малинаускас, имея в виду тот факт, что формально виллы в этом квартале не являются индивидуальным жильем, они предназначены для отдыха и аренды.

Весь участок 14,5 га сдан в аренду ЗАО Gulbinų turizmas.

"Сейчас членом правления Gulbinų turizmаs является Эдвардас Ляховичюс, мелкий акционер Girteka. Акционером ЗАО Gulbinų turizmas является супруга Райлы Ина Райлене", - сказал Малинаускас, напомнив, что на своем канале он уже рассказывал о бизнесе этих супругов в России.

Он перечислил и других акционеров Gulbinų turizmas - Нериюса Дагилиса, Вилюса Каваляускаса.

Малинаускас в блоге сказал, что, похоже, в квартале стоят не дома отдыха, как предполагается в договоре об аренде земли, а индивидуальные дома. На этом основании он предложил расторгнуть договор об аренде, снести постройки, а участок вернуть государству.

"Там стоят не дома отдыха, а индивидуальные дома. Что можно было бы сделать в правовом государстве? Что могут сделать суды, каждый из нас? Например, обратиться в суд. Попросить господ Райлу, Кучинскаса, Дагилиса и др. богатых жителей: пожалуйста, покажите мне договоры об аренде, сколько, например, дом Райлы раз был сдан в аренду", - сказал блогер.

Он обратился к Райле: "Кстати, я публично обращаюсь к господину Райле, владельцу Girtekа: можете ли вы предоставить мне информацию о том, на каких условиях вы сдаете этот дом в аренду? Может, мы скинемся и возьмем в аренду этот дом отдыха. Приедем, сделаем видео, покажем, с какой роскошью можно отдыхать. Но если вы заходите снять такое место отдыха, у вас это не получится. Не найдете контактов и т.д. Мы не раз звонили в ЗАО Gulbinų turizmas, трубку никто не снимает".

Delfi обратился в ЗАО Gulbinų turizmas с просьбой отреагировать на видео Малинаускаса, обратился и в компании, которыми управляют вышеперечисленные предприниматели. Правда, ответов пока не получил.