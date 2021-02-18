В четверг будет спокойно и солнечно. Днем на востоке ожидается -10 градусов, на западе страны будет 7-8, а у моря 6 градусов мороза.

В ночь на пятницу будет без осадков, погода ожидается малооблачная, холодная. На востоке будет 18-21, на западе страны 14-17, а на взморье 10-12 градусов ниже нуля.

Днем будет 5-10, а у моря 3 градуса мороза. На западе вечером пойдет снег.

В субботу погода значительно изменится. Потеплеет. Днем во многих районах прогнозируют оттепель.