Близкие жертв январских событий требуют призвать к ответственности Горбачева

Иск в Вильнюсский участковый суд подан через электронный портал в ночь на 13 января – в то время, когда 31 год назад проходил штурм телебашни и здания ЛРТ.

Уголовный процесс по делу о 13 января подходит к концу. В конце марта 2021 г. Литовский апелляционный суд объявил приговор обвиняемым. В этом году делом будет рассматривать Верховный суд Литвы. На протяжении 7 лет сын А.-Ю.Повилайтиса Робертас поднимал вопрос ответственности президента и верховного главнокомандующего СССР Горбачева.

Однако Генпрокуратура Литвы отказывалась начинать расследование в отношении Горбачева.

"Я сожалею, что у прокуроров Генпрокуратуры не хватило смелости поднять вопрос ответственности тогдашнего главы СССР. Тем, кто понимает, какой была иерархическая структура СССР, ясно, что такие действия (...) не могли проходить без ведома Горбачева. Он в то время занимал две должности – был президентом, а, значит, главнокомандующим, и генсеком ЦК партии", – Робертас Повилайтис считает, что процесс без оценки действий Горбачева - неполный.

В результате у близких жертв 13 января остался один путь - гражданский иск. Он подан от имени 6 близких жертв 13 января 1991 г.

Цель иска - призвать Горбачева к ответственности за убийства. В иске собраны доказательства того, что в руках Горбачева в то время был контроль над вооруженными силами СССР. Несмотря на это, Горбачев ничего не сделал для пресечения агрессии.