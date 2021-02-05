Близкие Усялиса пожаловались на необоснованные нападки

Члены семьи Уяслиса были привиты в четверг.
"Словосочетание "члены семьи" уже стало ругательством,", -сказала супруга предпринимателя Мария Усялене.
"Гендиректор не приехал, у него из-за этой истории ухудшилось состояние здоровья, бывают припадки. Он не прививается, боится, пьет по ночам лекарства", – сказал представитель Ambulansas Альгирдас Радвила.
Говорят, что он сможет сделать прививку, когда поправится.
"А что, член семьи - не человек? Члены семьи в пролом году составили соглашение о волонтерской работе. Да, они не работали, потому что боялись", – сказал Радвила.
Члены семьи Усялиса сказали, что, если бы они не привились, то дозы вакцины пропали бы, поскольку одни врачи не хотели прививаться, а другие болели.
Мария Усялене сказала, что станет волонтером, а ее сын работает в компании не только специалистом в сфере ИТ, но и фельдшером.
Заведующая Шилальской станции скорой помощи Лорета Калникайте сказала, что эту историю просто раздули до скандала.
"Она закончилась тем, с чего началась - пузырем. Это политиканство", – сказала она.
Местные власти отметили, что Служба спецрасследований подтвердила факт нарушения.
"Нам сообщили, что Калникайте не могла включать в список фамилии трех человек. Это те люди, которые в Ambulansas не работают, у них есть соглашение волонтеров", – сказал вице-мэр города Тадас Барткус.
Жители города уверены, что было кому привиться этими прививками и без членов семьи Усялиса, приехавших из Вильнюса.
Барткус напомнил, что этим людям грозит штраф до 1500 евро.
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