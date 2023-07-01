01 июля 2023 г. 07:56

Близкие скончавшегося в больнице мотоциклиста просят о помощи

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В четверг вечером в ДТП в Вильнюсе попал молодой мотоциклист. В пятницу в 11 ч. он скончался в больнице. Близкие погибшего просят о помощи.

В пятницу, в 21 ч. в Facebook появилось сообщение о том, что ищут очевидцев ДТП, у которых может быть видео инцидента.

"Вчера мы лишились сына, брата, любимого друга, человека, которого мы любим и всегда будем любить! 29 июня, на ул. Оланду произошло ДТП, во время которого автомобиль Toyota не пропустил мотоцикл Yamaha R1 и мотоцикл столкнулся с автомобилем.

ПРОСИМ О ПОМОЩИ! Если вы проезжали и с помощью видеорегистратора или другого прибора сняли это ДТП, важна любая деталь! ПРОСИМ Вас прислать видео Таутвидасу Жемайтайтису (Tautvydas Žemaitaitis)!", – сказано в фейсбуке.

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