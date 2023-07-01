Близкие скончавшегося в больнице мотоциклиста просят о помощи

В пятницу, в 21 ч. в Facebook появилось сообщение о том, что ищут очевидцев ДТП, у которых может быть видео инцидента.

"Вчера мы лишились сына, брата, любимого друга, человека, которого мы любим и всегда будем любить! 29 июня, на ул. Оланду произошло ДТП, во время которого автомобиль Toyota не пропустил мотоцикл Yamaha R1 и мотоцикл столкнулся с автомобилем.