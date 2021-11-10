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Семья скончавшегося от коронавируса палангского врача Альбинаса Станкуса не согласна с заявлениями СМИ о том, что медик не прививался от COVID-19, потому что считал вирус похожим на грипп.
Mirtys nuo COVID-19
Mirtys nuo COVID-19
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В письме порталу Vakarinė Palanga члены семьи врача утверждают, что это неверная информация. По словам близких покойного, он не прививался не из-за каких-то убеждений, а из-за медицинских противопоказаний.

"Информация о том, что Станкус был "против вакцины" или умалял значение вируса, который вызвал всемирную пандемию - неправда. Как упоминалось, у покойного были проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог прививаться. Он не отговаривал от вакцинации и домочадцев. Большая часть близких врача привита. В семье Станкуса не привиты только те, кто не мог это сделать по медицинским показаниям", – утверждают члены семьи покойного.

Портал Delfi напоминает, что 79-летний Станкус скончался 8 октября. Первой коронавирусом заболела супруга врача, а потом - он. Во время ухода за родителями тяжело заболела и их дочь, также медработник.

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