Блинкявичюте призывает еще раз отложить выбор поставщика электроэнергии

По действующему порядку, люди, которые используют 1000–5000 кВт в год, должны подписать новый договор с поставщиками электроэнергии до 18 июня.

По словам Блинкявичюте, мировой кризис энергетики все еще продолжается, цены на электроэнергию бьют рекорды, поэтому отсрочка подписания договора будет "разумным шагом государства".

"Во время энергетического кризиса, когда цены на электричество космические, мы предлагаем отсрочить подписание договоров. Многие люди в растерянности, они не знают, как им выбрать поставщика. А предприниматели агрессивно предлагают самые разные предложения. Предлагают негибкие долгосрочные договоры. Людей назойливо уговаривают, им посылают массу писем.

Выясняется, что некоторые поставщики манипулируют информацией, предлагают условия благоприятные лишь на первый взгляд. Например, рядом с тарифами появляются разные месячные платы, дополнительные условия. Итак, видно, неслучайно поставщика до сих пор не выбрали больше 1 млн. потребителей", – сказала политик.

По ее словам, в ближайшие полгода Минэнерго должно заняться "домашней работой": организовать помощь жителям в выборе потребителя и пересмотра договоров.

Напомним, что до 18 июня бытовые потребители, которые используют 1000–5000 кВт электроэнергии в год. До 18 декабря договор должны подписать жители, потребляющие до 1000 кВт электроэнергии в год.