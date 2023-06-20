Бизнесменов из Гульбинайского квартала ждут неприятности: делом занялась полиция

Инспекторы охраны дикой природы после визита журналистов Delfi и блогера Скирмантаса Малинаускаса в квартал установили, что калитка, ведущая в лес закрыта. После этого Департамент охраны природы обратился в ГКП Вильнюсского округа и попросил начать расследование по факту нарушения 518 ст. Кодекса административных правонарушений (самоуправство).
Представитель полиции Томас Баженас 19 июня информировал Delfi, что расследование было начато.
Расследование начала и прокуратура: "Расследование было начато после оценки информации в СМИ о том, что нельзя попасть в государственный лес на этом земельном участке, поскольку он обнесен забором, а калитки закрыты".
"Инспекторы Департамента охраны природы провели проверку на участках земли номер 32-38 266 квартала в лесничестве Нерис (кадастровый номер участка Nr. 0101/0002:442, ул. Диджюю Гульбину, 25, Вильнюс), и выяснили, что на часть участков - 32, 33, 35, 36, 38 - невозможно попасть, поскольку во время осмотра калитки были закрыты", - указал департамент, заметив, что выслал распоряжение до 10 сентября 2023 года обеспечить свободный доступ на эти участки.
Между тем Государственная служба защиты прав потребителей указала Delfi, что ЗАО Gulbinų turizmаs не получил лицензию на предоставление услуг проживания.
"У ГСЗПП нет данных о том, что на участке 25 на ул. Диджюю Гульбину предоставляют услуги проживания", - указали представители службы.
Владельцы квартала уверяют, что предоставляют такие услуги.
В мае 2022 г. глава Gulbinų turizmas Сигитас Кубилюс сказал порталу 15min, что это не жилой квартал. Он признал, что дома в этом месте строить нельзя.
"Но ведь и 5* гостиницы огораживают свои территории. Мы должны понять, что если инвестируем частные деньги, то никто не хочет, чтобы постройки и территория были С самого начала здесь находятся дома отдыха. Их назначение не менялось. (...) Жилые дома здесь строить нельзя", - сказал он.
Если это дома отдыха, то их клиенты должны платить налог "на подушку". Однако муниципалитет отмечает, что компания такой налог не платит.
"ЗАО Gulbinų turizmas не получало лицензию на предоставление услуг проживания, поэтому в системе муниципалитета нет данных о его деятельности, никакие налоги оно городу не платит", - сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
В понедельник в интервью журналистке Дайве Жеймите-Билене адвокат компании Gulbinų turizmas Гедрюс-Юстас Баранаускас на вопрос, предоставляют ли в этом квартале услуги аренды, ответил: "Нет, не предоставляют".
Значит, домов отдыха здесь нет,а жилые дома там строить нельзя. Юристы, с которыми говорил Delfi, указали, что если не соблюдают условия аренды участка, есть основания для расторжения договора об аренде.
Если постройки являются частными резиденциями, в которых живут только их владельцы, государство может вернуть землю в свое пользование.
Адвокат компании упрекал инспекторов в том, что они слишком часто проверяют, открыты ли ворота. Он также сказал. что если квартал будет открыт для всех, то снизится ценность находящегося там имущества. Если бы владельцы вилл знали, что это доступное для всех место, они не инвестировали бы здесь в строительство домов.