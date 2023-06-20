Бизнесменов из Гульбинайского квартала ждут неприятности: делом занялась полиция

"Инспекторы Департамента охраны природы провели проверку на участках земли номер 32-38 266 квартала в лесничестве Нерис (кадастровый номер участка Nr. 0101/0002:442, ул. Диджюю Гульбину, 25, Вильнюс ), и выяснили, что на часть участков - 32, 33, 35, 36, 38 - невозможно попасть, поскольку во время осмотра калитки были закрыты", - указал департамент, заметив, что выслал распоряжение до 10 сентября 2023 года обеспечить свободный доступ на эти участки.

Расследование начала и прокуратура: "Расследование было начато после оценки информации в СМИ о том, что нельзя попасть в государственный лес на этом земельном участке, поскольку он обнесен забором, а калитки закрыты".

Инспекторы охраны дикой природы после визита журналистов Delfi и блогера Скирмантаса Малинаускаса в квартал установили, что калитка, ведущая в лес закрыта. После этого Департамент охраны природы обратился в ГКП Вильнюсского округа и попросил начать расследование по факту нарушения 518 ст. Кодекса административных правонарушений (самоуправство).

Между тем Государственная служба защиты прав потребителей указала Delfi, что ЗАО Gulbinų turizmаs не получил лицензию на предоставление услуг проживания.

"У ГСЗПП нет данных о том, что на участке 25 на ул. Диджюю Гульбину предоставляют услуги проживания", - указали представители службы.

Владельцы квартала уверяют, что предоставляют такие услуги.

В мае 2022 г. глава Gulbinų turizmas Сигитас Кубилюс сказал порталу 15min, что это не жилой квартал. Он признал, что дома в этом месте строить нельзя.

"Но ведь и 5* гостиницы огораживают свои территории. Мы должны понять, что если инвестируем частные деньги, то никто не хочет, чтобы постройки и территория были С самого начала здесь находятся дома отдыха. Их назначение не менялось. (...) Жилые дома здесь строить нельзя", - сказал он.

Если это дома отдыха, то их клиенты должны платить налог "на подушку". Однако муниципалитет отмечает, что компания такой налог не платит.