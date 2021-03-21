"Вчера Нериюс был привит вакциной Oxford / AstraZeneca, которая признана безопасной и эффективной", - написала К. Нума.
По ее словам, на следующий день после вакцинации Н. Нума чувствует себя прекрасно, побочных эффектов нет, температура в норме, рука не опухла.
"Нериюс благодарит медику Софи, которая очень быстро и профессионально сделала ему прививку. На вопрос, что делать с возможностью вакцинации, Нериюс нерешительно отвечает, что он сам с энтузиазмом привился при первой возможности, и только после этого узнал, какую вакцину получил.
Так совпало, что Нериюс попал в середину очереди на вакцинацию, вчера было объявлено, что в Великобритании уже вакцинировано более половины взрослого населения, около 27 миллионов жителей. Он терпеливо и честно ждал своей очереди в этой бесплатной программе вакцинации населения, а я зарегистрировала его для прививки на этой неделе после того, как началась вакцинация населения старше 50 лет", - написал К. Нума.
В Литве и Европейском Союзе вакцинация AstraZeneca была временно приостановлена из-за выявленных случаев тромбоэмболии у вакцинированных лиц.
В четверг Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что эта вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна, поэтому вакцинация этим препаратом была возобновлена в Литве.
Министр здравоохранения объявил в четверг, что список приоритетных групп для вакцинации от COVID-19 будет дополнен руководством страны, членами Сейма и правительства.
Чтобы продемонстрировать доверие к вакцине AstraZeneca, премьер-министр Ингрида Шимоните будет вакцинирована от COVID-19 в понедельник утром, сообщила канцелярия правительства в пятницу.
Президент Гитанас Науседа, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис также планируют сделать прививку препаратом AstraZeneca в понедельник. Они делают это для того, чтобы повысить доверие к этой вакцине.
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