Бируте Петриките ждут серьезные неприятности: у легендарной певицы хотят отсудить 0,5 млн. евро

Петриките-Каржицкая снова обивает пороги Клайпедского окружного суда. В суд обратилась обанкротившаяся ассоциация "Музыкальный клуб Бируте Петриките". Ее представляет администратор банкротства компания Konsultacijų srautas.

С 69-летней Петриките-Каржицкой требуют взыскать 455 458 евро и 37 центов. По словам администратора банкротства, такой ущерб понесли кредиторы ассоциации. Их список и требования утверждены постановлением суда.

Суд 9 сентября 2022 года признал банкротство компании Петриките-Каржицкой преднамеренным. Постановление суда вступило в силу 17 ноября того же года.

Суд отметил, что Петриките-Каржицкая сознательно вела дела ассоциации так, что довела ее до банкротства, это нечестно по отношению к кредиторам.

Сама Петриките-Каржицкая с таким решением суда не согласна, она просит суд отклонить иск о возмещении ущерба как необоснованный. Женщина уверяет, что не сделала ничего противозаконного, ее вина не доказана.