Бируте Петриките ждут серьезные неприятности: у легендарной певицы хотят отсудить 0,5 млн. евро

Петриките-Каржицкая снова обивает пороги Клайпедского окружного суда. В суд обратилась обанкротившаяся ассоциация "Музыкальный клуб Бируте Петриките". Ее представляет администратор банкротства компания Konsultacijų srautas.
С 69-летней Петриките-Каржицкой требуют взыскать 455 458 евро и 37 центов. По словам администратора банкротства, такой ущерб понесли кредиторы ассоциации. Их список и требования утверждены постановлением суда.
Суд 9 сентября 2022 года признал банкротство компании Петриките-Каржицкой преднамеренным. Постановление суда вступило в силу 17 ноября того же года.
Суд отметил, что Петриките-Каржицкая сознательно вела дела ассоциации так, что довела ее до банкротства, это нечестно по отношению к кредиторам.
Сама Петриките-Каржицкая с таким решением суда не согласна, она просит суд отклонить иск о возмещении ущерба как необоснованный. Женщина уверяет, что не сделала ничего противозаконного, ее вина не доказана.
Однако администратор банкротства пожаловался в суде на то, что Петриките-Каржицкая не выполняла требование и не передавала ему имущество компании и документы. Клайпедский окружной суд даже назначил ответчице штраф в размере 5 евро за каждый день невыполнения требований.
Ассоциация Петриките-Каржицкой 22 февраля 2022 года располагала имуществом на сумму 14 852 евро. Материальное имущество оценили в 10 426 евро, краткосрочное - в 4426 евро. Отмечается, что ассоциация занималась активной деятельностью и оперировала в основном наличными.
В 2011-2014 г. ассоциация сняла со счета в банке почти 150 000 евро, использование которых не было обосновано.
Администратор банкротства выяснил, что после того как со счета была снята крупная сумма, в 2014 г. ассоциация прекратила свою деятельность и ничего не делала до конца этого года.