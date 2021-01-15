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Производители вакцины от COVID-19 – компании BioNTech и Pfizer - наполовину сократили количество доз вакцин, которые планировалось поставить в ближайшие четыре недели.
BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцины на 4 недели
© AFP / Scanpix

Как сообщили BNS в министерстве, в данный момент специалисты подсчитывают требующееся количество препарата для второй вакцинации для тех лиц, которые уже получили первую дозу.

"Позаботимся о том, чтобы препарата хватило на вакцинацию граждан второй дозой", – сообщили в министерстве.

Приоритеты в очереди на прививку меняться на будут, а вакцинация и далее будет идти, как планировалось, просто дольше, чем ожидалось.

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По данным министерства, планирующиеся к поставке количество сокращается для всех стран Евросоюза.

Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизируются новые производственные мощности.

Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.

Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млн. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась.

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