Биография отца, которого подозревают в том, что он выбросил младенца из окна: был судим за убийство

Департамент полиции сообщает, что младенца в тяжелом состоянии нашли в 11 ч. около дома. Подозреваемый - отец (1998 г.р.), по предварительным данным, в момент совершения преступления был трезвым, но, не исключено, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.
В понедельник прокурор Клайпедской окружной прокуратуры обратился в Клайпедский участковый суд с просьбой взять подозреваемого под стражу.
"Этот человек известен правоохране. В прошлом он несколько раз был судим, на его счету такое преступление, как убийство. Больше сейчас ничего сказать не можем, чтобы не мешать следствию", – сказала представитель прокуратуры Виктория Йонуйте.
На пресс-конференции врач Линас Микялис (ВРИО реанимационного отдела Клайпедской детской больницы) сказал, что состояние младенца тяжелое, он получил серьезную травму головы. Он сказал, что, вероятно, младенца избили еще до того, как выбросили в окно.
"Младенца привезли в субботу после обеда, он находился в очень тяжелом состоянии, с многочисленными травмами головы и внутренних органов. Состояние было близко критическому, но его удалось стабилизировать, младенца перевезли в Каунасскую клинику", – цитировал Микялиса портал LRT.
Пока начато расследование по факту нанесения незначительного ущерба здоровью малолетнего ребенка. Вероятно, расследование переквалифицируют как более тяжкое преступление, когда выяснятся все нанесенные травмы. По данным службы по защите прав детей, в семье есть еще один ребенок, сейчас он находится в безопасном окружении.
"По данным Службы по правам ребенка, состояние здоровья младенца сейчас ухудшилось, оно оценивается как критическое. Служба связалась с матерью младенца, предложила ей помощь. По нашим данным, это не единственный ребенок в семье. Второй ребенок находится в безопасном окружении", – сказала представитель клайпедского отделения службы Гинтаре Нолюте.