Биография отца, которого подозревают в том, что он выбросил младенца из окна: был судим за убийство

Департамент полиции сообщает, что младенца в тяжелом состоянии нашли в 11 ч. около дома. Подозреваемый - отец (1998 г.р.), по предварительным данным, в момент совершения преступления был трезвым, но, не исключено, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

В понедельник прокурор Клайпедской окружной прокуратуры обратился в Клайпедский участковый суд с просьбой взять подозреваемого под стражу.

"Этот человек известен правоохране. В прошлом он несколько раз был судим, на его счету такое преступление, как убийство. Больше сейчас ничего сказать не можем, чтобы не мешать следствию", – сказала представитель прокуратуры Виктория Йонуйте.

На пресс-конференции врач Линас Микялис (ВРИО реанимационного отдела Клайпедской детской больницы) сказал, что состояние младенца тяжелое, он получил серьезную травму головы. Он сказал, что, вероятно, младенца избили еще до того, как выбросили в окно.