Билотайте о письмах с угрозами взрыва: реальной опасности нет

"То, что происходит – это организованная кибератака регионального масштаба, потому что атаке подвергается не только наше государство, но и наши соседи. Это часть информационной войны против Литвы, цель – дестабилизировать ситуацию, вызвать панику в обществе, снизить доверие к нашим государственным институтам и сорвать работу служб", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.

Она сообщила, что во вторник волну угроз учреждениям обсудит с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.

Министр отметила, что литовские службы пытаются выяснить организаторов и исполнителей сообщений с угрозами. Как отметила А. Билотайте, проведенный полицией анализ показал, что угрозы взрывов являются ложными.