Билотайте о письмах с угрозами взрыва: реальной опасности нет

"То, что происходит – это организованная кибератака регионального масштаба, потому что атаке подвергается не только наше государство, но и наши соседи. Это часть информационной войны против Литвы, цель – дестабилизировать ситуацию, вызвать панику в обществе, снизить доверие к нашим государственным институтам и сорвать работу служб", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.
Она сообщила, что во вторник волну угроз учреждениям обсудит с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.
Министр отметила, что литовские службы пытаются выяснить организаторов и исполнителей сообщений с угрозами. Как отметила А. Билотайте, проведенный полицией анализ показал, что угрозы взрывов являются ложными.
"Вывод таков: письма с угрозами являются ложными и реальной опасности нет", - отметила министр внутренних дел.
"Мы сотрудничаем с нашими партнерами из правоохранительных органов, а также разрабатываем соответствующие инструменты фильтрации и блокировки (сообщений)", - рассказала А. Билотайте о других мерах.
Министр внутренних дел заявила, что учреждения, получающие угрозы взрывов, не обязательно должны эвакуироваться. По мнению А. Билотайте, в таких случаях следует консультироваться с полицией.
"Мы оцениваем все сообщения как ложные, но если фиксируются определенные риски, то обязательно необходимо проконсультироваться с полицией", - сказала министр.