Художественный руководитель танцевального фестиваля "Аура" Бируте Летукайте признала, что предложение обнаженными смотреть спектакль в Национальном каунасском драмтеатре и присоединиться к обнаженным актерам не оставило зрителей равнодушными.

Подобный спектакль Летукайте представляет в Литве впервые.

"На этом спектакле никто не может быть одетым наблюдателем. Голые там и техник и звукооператор. Я думала, что в Литве такой проект невозможен, привозить такое сюда нельзя. Я давно знакома с хореографом, мы встречаемся на разных фестивалях, я ей говорила, что здесь не будет желающих прийти. Меня удивило, что все билеты раскуплены, количество зрителей ограничено. Нам звонили возмущенные люди, не получившие билеты", – удивлялась Летукайте.

На вопрос, почему так случилось, неужели публика доросла до обнаженной открытости, Летукайте ответила, что не знает, возможно, соберутся те, кто пропагандирует нудизм, смогут побыть обнаженными не только дома или на пляже.

"Мы связались с организаторами Познанского фестиваля, где показывали спектакль, чтобы узнать отзывы. Нам писали, что это был необычный опыт, открывший иные способы мышления. Это нахождение в натуральном виде, ничего сковывающего, сюда не приходят смотреть друг на друга, идут, чтобы почувствовать свободу. Просто принять инакость, тело, не концентрироваться на том, как я выгляжу, красивый я или нет – быть цветком в поле. Это границы перешагивания через себя", – сказала она.

Spektaklis „Letmec_natur“ (Arva Laszl / L1danceFest 2021 nuotr.)

Летукайте рассказала, что не все, покупавшие билеты, сразу поняли, что обнаженными на спектакле будут только актеры.

"Таких спектаклей было немало, тут мы объясняем, что все участники будут голыми. Люди никак не могли понять, как это! В Польше во время спектакля не использовали театральное освещение, просто включили свет, поскольку техники не согласились работать голые. В Каунасе один техник, кажется, согласился", – рассказала она.

Летукайте порадовалась тому резонансу, который вызвал спектакль и тому, что нашлись желающие его посетить.

"Жаль, мы разочаровали тех, кто не успел купить билеты, но это не развлечение! Мы попросили одно бюро переводов перевести аннотацию к спектаклю, и вот - парадокс перевода. Читаю – танцевальные вечеринки для голых, о Господи! Нет, мы не открываем фестиваль для нудистов, пусть этим занимается сама община. Это проект иного типа", – заметила она.

Spektaklis „Letmec_natur“ (Arva Laszl / L1danceFest 2021 nuotr.)

Как к постановке отнесутся критики?

"А как они могут реагировать? Если хотят прийти, пусть приходят голые, иначе не увидят", – улыбается Летукайте.

Она подчеркнула, что зрители Letmec_natur будут участвовать в действии: "Их будут приглашать на сцену, я видела репетицию, только там артисты были одеты – они строили пирамиду из тел. Это будут делать сами зрители, это интерактивный спектакль. Зрители не просто будут голыми, они будут участвовать в спектакле".

В программе "Аура 32" – мировые звезды танцевального мира, современная труппа Kibbutz (Израиль), Akram Khan (Великобритания), работы хореографов Ясмин Вардимон (Великобритания), Бен Репе (Германия) и др.

Фестиваль проходит в Каунасе 12 – 16 октября.