Билетные кассы на Вильнюсском железнодорожном вокзале временно переносятся

Как указывается в пресс-релизе, билеты на поезд можно будет приобрести в Информационном центре, расположенном в главном зале ожидания. Для перехода на платформы будет оборудован временный, специальный проход.

Подняться на платформы можно будет и по лестнице на первой платформе.

"Начатый в начале этого года внутренний ремонт здания завершится в этом году. Вокзал будет оснащен современным светодиодным освещением с датчиками движения, будут отремонтированы инженерные системы, что сократит расходы на электроэнергию и отопление ", — говорится в пресс-релизе ЛЖД.

Арендуемая торговая площадь на вокзале после реновации увеличится более чем в шесть раз – с 260 до 1686 кв. м.

В пресс-релизе подчеркивается, что в ходе ремонтных работ на Вильнюсском железнодорожном вокзале была обнаружена кирпичная стена XIX в., памятующая о начатом еще в 1860 году строительстве первого в Вильнюсе вокзала.